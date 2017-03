Checkliste Berufsbekleidung: 7 wichtige Tipps für die richtige Entscheidung

(fair-NEWS)

Wer als Verantwortlicher in der Gastronomie die passende Berufsbekleidung für sein Team sucht, steht oftmals vor einer schwierigen Aufgabe. Denn die Anforderungen sind hoch, das Angebot unübersichtlich. Nicht alles, was als Arbeitskleidung angeboten wird, ist auch tatsächlich für den alltäglichen Einsatz in Service oder Küche geeignet. Manches „gute Stück“ zeigt schon nach wenigen Wochen sein wahres Gesicht: ausgeleiert, ausgewaschen, fleckig, unansehnlich.Dann ist es schade um die investierte Zeit und Mühe, von den Kosten ganz zu schweigen. Im schlimmsten Fall bedeutet es: alles wieder auf Anfang.Wie kommt man hier also zu einer vernünftigen Entscheidung, die sich langfristig bewährt? CG Workwear hat eine Checkliste ausgearbeitet, die Ihnen wertvolle Tipps gibt und Ihnen sagt, worauf Sie wirklich achten müssen.



Bildinformation: Gepflegt gekleidete Mitarbeiter sind das Aushängeschild in der Gastronomie, CG Workwear