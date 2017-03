Certified IFRS Accountant - Fernlehrgang zur Weiterbildung gestartet!

(fair-NEWS)

Die Wichtigkeit der International Financial Reporting Standards (IFRS) hat sich in den letzten Jahren gezeigt. Gründe dafür sind die Globalisierung im täglichen Unternehmensgeschäft, die internationalen Beziehungen und Kontakte in klein- und mittelständischen Unternehmen sowie in Großunternehmen und die daraus geforderte Transparenz der Informationen im Finanzwesen.Nutzen Sie jetzt Ihre Chance!Alle Informationen zu diesem Fernlehrgang finden Sie auf der Webseite des Wirtschaftscampus unter https://www.wirtschaftscampus.de/lehrgaenge/ifrs-accountant/certified-ifrs-accountant-advanced-certificate oder in der aktuellen Weiterbildungsbroschüre, die wir Ihnen gerne unverbindlich zusenden. Mail oder Anruf genügt.Mit der Weiterbildung und Zertifizierung zum „Certified IFRS Accountant advanced certificate“ qualifizieren Sie sich für weiterführende Aufgaben in Ihrem Unternehmen, festigen die bestehende Position oder erfüllen maßgebliche Anforderungen im Bereich der internationalen Rechnungslegung.Aktuell für Deutschland in 2017 wurden die Änderungen im HGB mit Ausführungen zum Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) sowie alle Standards wie IFRS 9, IFRS 11 oder IFRS 15 umgesetzt und eingearbeitet.Weitere Informationen zur Wirtschaftscampus Dr. Peemöller GmbH finden Sie auf der Internetseite https://www.wirtschaftscampus.de.



Bildinformation: Wirtschaftscampus Dr. Peemöller GmbH