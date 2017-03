BraveheartBattle 2018: Planungen haben begonnen

(fair-NEWS)

Bad Kissingen, 21. März 2017 – Eine gute Woche nach dem BraveheartBattle 2017 zieht der Veranstalter PAS-TEAM Ltd. Bilanz: Die Änderungen an der Strecke und der Organisation haben gegriffen, das Feedback der Teilnehmer, Zuschauer und auch der Rettungs- und Sicherheitskräfte sowie der Stadt Bischofsheim a. d. Rhön sind durchweg sehr positiv. Die Gastwirte in und um Bischofsheim freuten sich über 8.000 Zuschauer und viele Übernachtungsgäste. Bereits jetzt haben sich etliche „Bravehearts“ für die nächste Veranstaltung am 10. März 2018 angemeldet; den Antrag für die Austragung der neunten Ausgabe des Cross-Hindernis-Laufs in Bischofsheim hat die PAS-TEAM Ltd. bereits bei der Stadt eingereicht. Um den starken Teamcharakter des BraveheartBattle zu unterstreichen führt der Veranstalter einen Gruppenrabatt von 10 Prozent auf den Startpreis für Teams ab fünf Mitgliedern ein. Der reguläre Startpreis für das BraveheartBattle 2018 beträgt 79 Euro.Die hohe Finisher-Quote von 95 Prozent zeigt, dass die 24 Kilometer lange Strecke mit ihren 1.400 Höhenmetern und über 30 Hindernissen genau dem entsprach, worauf die „Bravehearts“ trainiert haben. Die Strecke 2018 soll sich daher an der Strecke 2017 orientieren, aber auch einige neue Passagen enthalten. Start und Ziel sollen dabei an der Talstation der Arnsberglifte bleiben.Neben der Strecke und der Organisation ist vielen Teilnehmern und Zuschauern die unvergleichliche Stimmung und Atmosphäre vor Ort in Erinnerung geblieben. Bei sonnigem Wetter säumten tausende Zuschauer die Strecke, motivierten die Bravehearts und machten vor allem in der Innenstadt von Bischofsheim richtig Stimmung. „Das ist für die Läufer unheimlich wichtig“, erklärt Organisator Joachim von Hippel. „Wir freuen uns, dass die Veranstaltung auch für Zuschauer so attraktiv ist und planen auch fürs nächste Jahr ein Serviceangebot für das Publikum.“Grund für die einzigartige Atmosphäre ist auch der in der Szene schon legendäre Teamgeist unter den Bravehearts. Im Gegensatz zu typischen „OCR“ Veranstaltungen will der BraveheartBattle keine Eliten fördern, sondern ein Teamlauf sein, bei dem Kameradschaft und sportliche Fairness ebenso viel zählen wie Leistung, eiserner Wille und Durchhaltevermögen. Deshalb führt der Veranstalter für den BraveheartBattle 2018 einen Teamrabatt ein: Jeder Läufer einer Gruppe mit mindestens fünf Mitgliedern erhält zehn Prozent Ermäßigung auf seinen Startpreis, der regulär bei 79 Euro liegt. Weitere Informationen unter www.braveheartbattle.de sowie auf der Facebook-Seite der Veranstaltung (@braveheartbattle).



Bildinformation: Impressionen vom BraveheartBattle 2017 (Quelle: www.sportonline-foto.de )