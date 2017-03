Auf in die Welt! - Messe für Schüleraustausch, Freiwilligendienste, Sprachreisen, Work and Travel am 01.04.2017 in Heidelberg

(fair-NEWS)

Ob High School in den USA, Internat in Kanada, Freiwilligendienst in Thailand, Sprachkurse in England, Work and Travel in Neuseeland oder ein Studium in den Niederlanden: Wer in 2017 oder 2018 ins Ausland will, sollte jetzt mit den Vorbereitungen starten. Man kann während der Schulzeit in den Schüleraustausch oder nach dem Abitur die Welt entdecken. Die Deutsche Stiftung Völkerverständigung bietet mit der SchülerAustausch- und Auslandsmesse „Auf in die Welt“ Insider-Informationen und Stipendien.Am 01.04.2017 lädt die Stiftung alle interessierten Jugendlichen und Familien zur Messe für die Rhein-Neckar-Region nach Heidelberg ein. Die führenden seriösen Austausch-Organisationen, Schulberatungen und Sprachreiseanbieter informieren und beraten über Schulaufenthalte (High School), Internate, Privatschulen, Sprachreisen, Au Pair, Colleges, Ferien- und Sommercamps, Freiwilligendienste, Praktika, Studieren im Ausland und Work and Travel.Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner ist Schirmherr der Messe in Heidelberg. Er sagt in seinem Grußwort: „Die Auslandserfahrung ist und bleibt eine Bereicherung für die Bildung junger Erwachsener. Ob Australien, China oder Peru - eine Vielzahl von Organisationen in den unterschiedlichsten Ländern kooperieren mit der Deutschen Stiftung Völkerverständigung, um einen Austausch der Kulturen zu ermöglichen. Zahlreiche Beratungsstellen, Blogs und Portale informieren Jugendliche über Angebote und sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Für eine friedliche Welt ist es unerlässlich den Austausch und die Kommunikation mit fremden Völkern zu versuchen. Das Zusammenleben in einer andersartigen Kultur ist immer ein Gewinn für die eigene Entwicklung genauso wie für die aufnehmende Gemeinschaft. Die SchülerAustausch- und Auslands-Messe - in Kooperation mit dem Deutsch-Amerikanischen Institut - ist eine hervorragende Anlaufstelle, um sich einen umfassenden Überblick zu verschaffen und erste Eindrücke zu sammeln.“Vorgestellt werden die Chancen in den USA und mehr als 50 weiteren Ländern. Parallel zur Ausstellung gibt es Erfahrungsberichte ehemaliger Austauschschüler und Vorträge von Fachleuten. Die Deutsche Stiftung Völkerverständigung wird über die Stipendien im Gesamtwert von 300.000 Euro informieren. Besucher der Messe erhalten von der Stiftung kostenfrei je ein Exemplar der Informationsbroschüre "Auf in die Welt 2017".Förderer der Messe sind die Jugendstiftung Baden-Württemberg, die Jugendagentur Heidelberg, das regionale Bildungsbüro und die Stadt Heidelberg.Die Messe wird am 01.04.2017, 10 bis 16 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut Heidelberg, Sofienstraße 12 in 69115 Heidelberg geöffnet sein. Der Eintritt ist frei. Ausstellerliste, Programm und weiteres Informationsmaterial zur Messe gibt es unter www.schueleraustausch-portal.de



Bildinformation: Viel Interesse an Schüleraustausch und Auslandsaufenthalten (Foto: Dt. Stiftung Völkerverständigung)