Kulturveranstaltungs- und Reisetipps im Frühjahr und zum Sommeranfang

(fair-NEWS) Hakka-Tungblütenfestival (客家桐花祭)



April bis Mai 2017



Wenn Sie die Karte zum Blütenstatus der Website dieses Fests aufrufen, werden Sie schnell feststellen, dass Taiwans Städte und Landkreise die Heimat zahlreicher Tungbäume sind, obwohl die meisten von ihnen im Nordwesten der Insel anzutreffen sind. Die Karte zeigt ebenso das Erblühen der Bäume im Detail (erinnert an die Methode der Japaner während der Kirschblütenzeit). Das Erblühen der Tungbäume ist ein guter Grund zum Wandern und es gibt zahlreiche Berggebiete, besonders im Großraum Taipei, der Stadt Taoyuan und den Landkreisen Hsinchu und Miaoli, wo Sie auf zahlreichen Waldwanderwegen an diesen erblühenden Bäumen vorbeikommen werden. Durch Wind und Regen fallen die Blüten oft herunter, wodurch schneeweiße „Teppiche“ auf dem Boden zur Freude der Fotographen geschaffen werden. Der Tungbaum ist ein fester Teil der Tradition der Hakka-Kultur und dieses Festival ist ebenso eine großartige Gelegenheit, die Städte und Dörfer der Hakka zu besuchen, etwas über die Hakka-Kultur zu lernen, lokale Spezialitäten zu probieren und verschiedene Hakka-Geschenkartikel mit nach Hause zu nehmen.



Ort: Bergregionen in Nord-, Zentral- und Osttaiwan



Website: tung.hakka.gov.tw







Feuerwerksfestival in Penghu (澎湖海上花火節)



20. April bis 22. Juni 2017



Insellandschaften, Wassersport, Sandstrände, historische Sehenswürdigkeiten, frische Meeresfrüchte… Die Inseln von Penghu, westlich von Taiwans Hauptinsel, verfügen über sämtliche Merkmale eines Hauptferienziels im Sommer. Wenn Sie die Inseln im Frühsommer besuchen, haben Sie die Chance, eine großartige Feuerwerksshow mitzunehmen, die zwei Mal wöchentlich im Hafen von Magong, der einzigen Stadt des Archipels, stattfindet. Das Feuerwerk, Penghus Sommer-Highlight seit 2003, zieht große Besuchermassen an, die die Show vom Hafenpark beobachten und die bunten Lichter am Himmel und dessen Reflektionen im Wasser mit der bunten Regenbogenbrücke auf der linken Seite bewundern.



Ort: Guanyin Pavillion Leisure Park; No. 7, Jieshou Rd., Magong City, Penghu County







Grüne Expo Yilan (宜蘭綠色博覽會)



1. April bis 14. Mai 2017



Der Landkreis Yilan im Nordosten Taiwans ist ein bedeutender Landwirtschaftsort. Daher ist es nur passend, dass genau dort jedes Jahr eine Ausstellung rund um Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion stattfindet. 2016 war das Hauptthema der Grünen Expo Yilan „Lebensmittelethik“, sie stellte ethische und nachhaltige Landwirtschaft in Yilan in den Mittelpunkt und informierte ihre Besucher über Themen wie organischen Anbau und umweltfreundliche Lebensmittelwahl. Die Expo, die in der landschaftlich reizvollen Gegend Wulaokeng westlich der Hafenstadt Su’Ao abgehalten wird, zieht Besucher mit vielen Gegenständen aus natürlichen Materialien an. Die Ausstellungen zeigen Umweltthemen, Stände, bei denen man lokale Produkte kaufen kann, einen Bühnenbereich mit kulturellen Aufführungen uvm.



Ort: Wulaokeng Scenic Area; No. 75, Wulaokeng Rd., Su’Ao Township, Yilan County







Kreative Expo in Taiwan (臺灣文博會)



19. bis 23. April 2017



Verschiedene Veranstaltungsorte in Taipei



Website: creativexpo.tw



Die Kreative Expo Taiwan (CET) mit dem Motto „Ein Beschleuniger der Kreativindustrie in Taiwan“ wird zum 7. Mal in diesem Jahr abgehalten. Die Kreative Expo ist mittlerweile die größte und angesehenste Kreativmesse in Taiwan. Seit ihrer ersten Auflage im Jahr 2010 hat die Messe eine zunehmende Zahl von Ausstellern und Besuchern angezogen. Auf der ersten Messe gab es 360 Aussteller und 65.000 Besucher, während im vergangenen Jahr 700 Aussteller und 213.000 Besucher kamen, um innovative Kreationen zu zeigen und zu bestaunen. Es wird drei Veranstaltungsorte in diesem Jahr geben mit einem Fokus auf drei Aspekte kreativer Industrie: Huashan 1914 Creative Park (Handwerk), Songshan Cultural & Creative Park (Design) und Taipei Expo Park’s EXPO Dome (Lizensierung).