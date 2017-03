Busreise – Touristischer Ausflug in die Gegend um Alishan

(fair-NEWS)

Die Alishan National Scenic Area ist eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Taiwan. Sie ist bekannt für ihre erfrischenden Nadelwälder, Teeplantagen auf hohen Bergen, wundervollen Sonnenaufgänge, Kirschblüten und alpinen Eisenbahnen. Durch den Taiwan Tourist Shuttle Service (en.taiwantrip.com.tw) ist es einfach, direkt in diese Gegend in Südtaiwan zu gelangen. Busse fahren von der Taiwan High Speed Rail (TSHR) Chaiyi Station (Alishan Route A) und Chiayi Railway Station (Alishan Route B) ab. Die Fahrt von diesen Stationen zum letzten Halt im Alishan-Walderholungsgebiet dauert etwa 2,5 Stunden und es ist eine landschaftlich reizvolle Fahrt.Während die meisten Besucher an den renommierten Sehenswürdigkeiten im Walderholungsgebiet interessiert sind, gibt es auch andere Halte an der Buslinie, an der Sie vielleicht, wenn Sie Zeit übrig haben, aussteigen könnten. Bevor die Busse der beiden Linien die westlichen Ebenen zum Aufstieg in die hohen Berge verlassen, hätten Sie die Möglichkeit, den Wufeng-Tempel, das Alishan NSA Besucherzentrum und die Siedlung Chukou zu besuchen, wo wunderschöne Brücken und ein bunter alter Tempel die Hauptattraktionen darstellen.Wenn Sie die südlichen Alishan-Dörfer am Highway 129 besuchen möchten, steigen Sie am besten im Dorf Longmei aus. Ihre einzige Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Dörfern ist jedoch ein Shuttlebus, der die verschiedenen Gemeinden verbindet. Xiding ist eine ausgezeichnete Station, wenn Sie eine Tasse frischen Gebirgstee vor dem Hintergrund der überwältigenden Berg- und Teeplantagenwelt genießen möchten (Tipp zur Teefarm: Sheng Le Farm; www.sheng-le.com ).Im Dorf Shizhou verbindet der wichtige Highway (Linie 18) die kleinen Nebenstraßen nach Fenqihu und andere Dörfer in der nördlichen Gegend des Alishan wie Ruili und Laiji sowie indigene Dörfer im Süden wie Dabang und Tefuye. Bitte beachten Sie, dass die Busse, die den Bahnhof Chaiyi um 9:40 Uhr und den TSHR Chiayi um 11 Uhr sowie Alishan um 10:10 Uhr und 14:40 Uhr verlassen, einen Abstecher nach Fenqihu machen, das ein wichtiger Halt auf der Alishan-Wald-Zugstrecke ist (eine weitere gute Verbindungsoption von Chiayi City in die Alishan-Gegend, jedoch derzeit nur Betrieb zwischen Chiayi und Fenqihu).Der letzte Halt der Busse auf den Linien des Alishan Taiwan Tourist Shuttles ist der große Parkplatz des Alishan-Walderholungsgebietes, direkt unter dem Bahnhof, von wo aus Sie jeden Morgen den Schmalspurzug nehmen können, um den Sonnenaufgang über dem Jade-Berg (Yushan) zu beobachten.Vom Walderholungsgebiet aus haben Sie die Möglichkeit, eine weitere szenische Busfahrt zu unternehmen, die Sie vom Sonne-Mond-See im Landkreis Nantou über Tataka und Shuili führen wird. Diese Route wird zwei Mal am Tag um 13 und um 14 Uhr bedient (Abfahrten vom Sonne-Mond-See um 8 und 9 Uhr).Bus-Linie:THSR Chiayi Station (高鐵嘉義站; Route A) / Chiayi Railway Station (臺鐵嘉義站; Route B) – Dingliu Elementary School (頂六國小) – Wufeng Temple (吳鳳廟) – Chukou Visitor Center (觸口遊客中心) – Chukou (觸口) – Longmei (龍美) – Xiding (隙頂) – Longtou (龍頭) – Shizhuo (石棹) – Shizi Community (十字村) – Youth Activity Center (青年活動中心) – Alishan Forest Recreation Area (阿里山森林遊樂區).