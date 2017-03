Kreuzfahrten nehmen weiter Fahrt auf

(fair-NEWS)

Kreuzfahrten boomen und auch 2017 erwartet die Branche wieder ein Rekordjahr. Zu Recht, wie eine aktuelle Umfrage von Travelzoo (NASDAQ: TZOO), Anbieter von exklusiven Reise-Deals mit über 2 Millionen Mitgliedern in Deutschland, unterstreicht: 54 Prozent der Befragten haben mindestens eine, die meisten sogar schon mehrere Kreuzfahrten unternommen. Von ihnen will jeder Dritte auch in diesem Jahr wieder auf Kreuzfahrt gehen, weitere 40 Prozent ziehen es in Betracht, wenn sie ein Reiseangebot besonders anspricht. Groß ist das Potenzial auch unter denen, die bislang noch keine Kreuzfahrt gemacht haben (46 Prozent): Gut 7 Prozent planen 2017 ihre erste Tour auf dem Schiff und weitere 60 Prozent könnten sich vorstellen, auf Kreuzfahrt zu gehen.„Im Vergleich zur Umfrage im Vorjahr zieht das Interesse an Kreuzfahrten noch einmal sichtlich an", sagt Tim Holzapfel, Sprecher von Travelzoo Deutschland. „Die Attraktivität dieser Reiseform spricht sich herum, außerdem nehmen fast 80 Prozent der Befragten Kreuzfahrten als besonders sicheren Urlaub wahr – beides befördert den Trend", so Holzapfel.Die Karibik, das Mittelmeer und die norwegischen Fjorde landen auf dem Podest der beliebtesten Routen. Dahinter folgen Fahrten auf der Ostsee ins Baltikum. Bei den Kreuzfahrt-Neulingen ist Norwegen besonders gefragt: 42 Prozent wären an dieser Tour interessiert. Von den Befragten, die gerne einmal in See stechen würden, geben rund zwei Drittel an, dass sie vor allem ein tolles Paket inklusive Anreise und Transfers anspricht. Für ebenso viele kann auch eine besonders attraktive Route den Ausschlag geben. All-Inclusive-Angebote überzeugen mehr als der Hälfe (54 Prozent) der interessierten Kreuzfahrt-Neulinge.„Kreuzfahrer möchten gerne Planungssicherheit – auch in finanzieller Hinsicht. TUI Cruises hat es mit dem Premium-Alles-Inklusive-Tarif vorgemacht, immer mehr Reedereien ziehen mit All Inclusive oder Getränkepaket-Specials für den deutschen Markt nach. Die Kreuzfahrt ist noch lange nicht am Zenit angekommen", meint Holzapfel.Travelzoo-Spar-TippWer spontan und flexibel auf Kreuzfahrt gehen will, sollte die Preise ungefähr zwölf Wochen vor geplanter Abfahrt im Blick haben. Dann kann man das beste Schnäppchen bekommen. Allerdings hat man bezüglich Route, Schiff oder Kabinenkategorie keine große Auswahl mehr. Wer bereits eine bestimmte Kreuzfahrt im Auge hat, bucht am besten frühzeitig. Viele Reedereien geben bis ca. neun Monate im Voraus großzügige Frühbucher-Rabatte auf die Katalogpreise. So erhält man seine Wunschreise und kann trotzdem richtig Geld sparen.Zur MethodikIm Januar 2017 befragte Travelzoo 2.077 Mitglieder mittels Online-Fragebogen zum Thema Kreuzfahrten. Zum Teil waren Mehrfachantworten möglich, diese Angaben sind nicht kumulativ.



