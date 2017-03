Veranstaltungsort für nächstes Laternenfestival Taiwans bekanntgegeben

(fair-NEWS) Während des diesjährigen Laternenfestivals Taiwans, das in Yunlin stattfand und noch sehr jung im Gedächtnis der Besucher ist, gab das Taiwan Tourismusbüro den Veranstaltungsort für seine jährlichen Festivals in den nächsten zwei Jahren bekannt. Das Festival wird 2018 im Landkreis Chiayi und 2019 im Landkreis Pingtung stattfinden. Dabei handelt es sich jeweils um das 20. und 30. höchst beliebte und erfolgreiche Festival.



Die Veranstaltungsfläche im Landkreis Chiayi wird ebenso den südlichen Teil des Nationalen Palastmuseums einschließen. Die Festivalveranstalter planen, die kulturellen Attraktionen des Museums einzubeziehen und erhoffen sich einen Vorteil seiner bezaubernden Landschaftsgärten. Eine Bühne für das Festival in Pingtung ist die Landschaft der Dapeng-Bucht, wodurch dieses attraktive Erholungsgebiet in Südwesttaiwan eingebunden wird.