(fair-NEWS)

Wachsende Ungleichheit und Kapitalkriminalität als Folgen neoliberaler Deregulierung stehen im Mittelpunkt der jährlichen Fachtagung von Business Crime Control (BCC), zu welcher die 1991 gegründeten Nichtregierungsorganisation am 1. April in das Bürgerhaus Bornheim nach Frankfurt am Main einlädt.Als BCC-Vorsitzender begrüßt der ehemalige Frankfurter Staatsanwalt und Professor für Umweltrecht Dr. Erich Schöndorf hierzu ab 11 Uhr drei Referenten. Der wissenschaftliche Assistent des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung Dr. Markus M. Grabka stellt die Entwicklung der ungleichen Einkommens- und Vermögensverteilung in Deutschland seit Beginn des neoliberalen Mainstreams vor dreißig Jahren dar. Wie der Staat sich bereitwillig ausnehmen lässt, berichtet der Sozialwissenschaftler Dr. Benedict Ugarte Chacón am Beispiel des Bankenskandals der Cum/Ex-Geschäfte mit Aktien. Den Zusammenhang zwischen der Konzentration von Reichtum und der einhergehenden Kontrolle über Medien analysiert der investigative Journalist Mathew D. Rose.



Bildinformation: Schöndorf, ehemaliger Ankläger im größten deutschen Umweltstrafprozess (Foto: E. Schöndorf)