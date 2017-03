Grosser Frankenspalter Fabrikverkauf am Freitag, 31. März und Samstag, 01. April 2017

(fair-NEWS)

Nach den erfolgreichen Fabrikverkäufen der letzten Jahre, lädt Frankenspalter wieder zum Grossen Fabrikverkauf nach Buchs. Am Freitag, 31. März und Samstag, 01. April 2017 werden beste Qualitätsprodukte zu günstigen Preisen angeboten.Passend zum Frühlingsbeginn präsentiert Frankenspalter neben Mountain Bikes, Rasenmäher und Scooter auch verschiedene Gasgrills in diversen Grössen. Neben Weinklimaschränken, Tiefkühlschränken, Mikrowellen und vielen weiteren Geräten rund um den Haushalt, finden auch Hobby-Handwerker und Do-it Spezialisten alles für und rund um die Werkzeugkiste.Der Online Fachhändler Frankenspalter hat für Jede und Jeden das Passende dabei und das Sortiment ist breit gefächert. Von Haarglätter, Rasierer und Shampoo bis zur Zahnbürste werden auch Beauty- und Gesundheitsartikel zu günstigen Preisen angeboten. So findet auch der gute Schlaf, in Form von qualitativ hochwertigen Schweizer Duvets von Dorbena, Platz beim Fabrikverkauf in Buchs.Neben vielen hochwertigen Marken steht insbesondere BOSCH hoch im Kurs und so bietet Frankenspalter eine Vielzahlt an Haushaltsgeräten wie Waschmaschine, Geschirrspüler, Backofen oder Kühlschränke aus dem Hause BOSCH an.Top Produkte zu top Preisen!Vorbeischauen lohnt sich also.Der Frankenspalter öffnet seine Tore am Freitag, 31. März 2017 von 13.30 bis 18.30 Uhr und am Samstag, 01. April 2017 von 08.30 bis 12.00 Uhr an der Langäulistrasse 62 in Buchs SG.Wir freuen uns auf Ihren Besuch.Auf einen Blick - FabrikverkaufFreitag, 31.03.2017 l von 13.30 bis 18.30 UhrSamstag, 01.04.2017 l von 08.30 bis 12.00 UhrLangäulistrasse 62, 9470 Buchs