Cramer‐Arbeitsbuehnen.de in neuem Design

Pressemitteilung von Peter Cramer GmbH + Co. KG

(fair-NEWS) Modern und informativ präsentiert sich die neue Webseite der Peter Cramer GmbH & Co. KG, Vermieter für Arbeitsbühnen, Teleskoplader, Gabelstapler und Brückenuntersichtgeräte.



Das passende Mietgerät lässt sich intuitiv über Produktfilter finden und der Anfrageprozess wurde deutlich erleichtert.



Schulungen können direkt online gebucht werden, so zum Beispiel die IPAF‐Bediener Schulung für den sicheren Umgang mit Hubarbeitsbühnen. Auch Gabelstapler‐ und Hallenkran‐Kurse stehen auf dem Schulungsplan. Ganz neu runden Teleskoplader-Schulungen das Programm ab.



„Wichtig war uns, dass die neue Webseite auf jedem Gerät übersichtlich dargestellt wird, egal ob Smartphone, Tablet oder PC.“, so Jan Schumacher, Bereichsleiter Vermietung (Arbeitsbühnen und Stapler). Im neuen Design lässt sich Cramer‐Arbeitsbuehnen.de jetzt auf allen Endgeräten aufrufen und wird an das jeweilige Format angepasst.



Bildinformation: Die neue Webseite der Cramer Arbeitsbühnenvermietung wird auf allen Endgeräten modern und strukturiert dargestellt.

Über die Peter Cramer GmbH & Co. KG:

Das familiengeführte Unternehmen besteht seit 1962 und blickt auf über 48 Jahre Erfahrung in der Vermietung von Arbeitsbühnen zurück. Über 1.300 Geräte hat die Peter Cramer GmbH & Co. KG mit Sitz in Hagen (NRW) im Mietprogramm, darunter viele Spezialgeräte, wie die größte Diesel‐Scherenarbeitsbühne der Welt. Brückenuntersichtgeräte, Teleskoplader und Gabelstapler runden den Fuhrpark ab. Zudem ist das Unternehmen seit 2005 lizenziertes IPAF Schulungszentrum und führt regelmäßig verschiedene Bediener‐Schulungen und Sicherheitsunterweisungen durch. Der Betrieb wurde in den letzten Jahren kontinuierlich vergrößert und beschäftigt mittlerweile mehr als 100 Mitarbeiter, die unter anderem professionelle Kundenberatung, sicheren Transport und regelmäßige Wartung sowie eigene Herstellung innovativer Geräte und Technologien ermöglichen.

Steinbergweg 51-5358099 HagenDeutschlandTelefon: 02304/933-592Alexandra SchawohlAlexandra SchawohlPermanenter Link zur Pressemitteilung