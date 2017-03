InkLess GmbH eröffnet seine nächste Filiale in Berlin Schöneberg

(fair-NEWS) Berlin, 28. Februar 2017. Die InkLess GmbH eröffnet seine nächste Filiale und verlegt ihren Hauptsitz nach Berlin Schöneberg. In zentraler Lage nahe des Stadtkerns von Berlin wird eine moderne Praxis zur Lasertherapie erstellt.



Rechtzeitig zum Frühling positioniert sich InkLess so im stetig wachsenden Markt der heilpraktischen Behandlungen – wie Tattooentfernung, Permanent Make-Up-Entfernung und Altersfleckenentfernung. Da für diese Behandlungen mehrere Sitzungen benötigt werden, ist der Zeitpunkt zum Frühling bewusst gewählt.



Geschäftsführer Max Mehlhorn erklärt: „Wir verzeichnen zu Beginn des Jahres einen deutlichen Anstieg in der Nachfrage nach Cover-Up Vorbereitungen. Viele unserer Kunden wollen bis zum Sommer bereits ihr neues Tattoo stechen lassen“. Da für derartige Vorbereitungen drei bis vier Sitzungen mit je einem Zwangsmonat Pause benötigt werden, erhöht sich aktuell die Nachfrage. Ebenso mit der im August geplanten Tattoo Convention Berlin 2017, bereiten sich einige Kunden gezielt vor, um alte Tattoos mit neue Cover-Ups zu überdecken.



Die InkLess GmbH ist von nun an in der Martin-Luther-Str. 76, 10825 Berlin zu finden.



„Mit unserem flexiblen Online Terminbuchungssystem versuchen wir den Kunden in der Frühlingszeit auch in Randzeiten eine Behandlung zu ermöglichen.“ , erklärt Max Mehlhorn weiter .