HAHN+KOLB steigert Umsatz und setzt weiter auf Digitalisierung

Der Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferant HAHN+KOLB erzielte im abgelaufenen Jahr 2016 ein Wachstum von 5,8 Prozent und steigerte den Umsatz auf 251 Millionen Euro. Über einen verstärkten Online-Handel legte das Unternehmen mit Zerspanungswerkzeugen, Betriebseinrichtungen sowie der Premium-Marke ATORN deutlich zu. Weltweit arbeiten über 800 Mitarbeiter bei HAHN+KOLB, davon 470 in Deutschland. Für 2017 erwartet der Systemlieferant ein vergleichbares Wachstum und baut sein Produktportfolio, insbesondere bei digitalen Lösungen, weiter aus.Katrin Hummel, Geschäftsführerin bei HAHN+KOLB, zieht ein positives Fazit für das Geschäftsjahr 2016: „Wir hatten eine gelungene AMB mit zahlreichen Kontakten, sind Ende 2016 eine Kooperation mit WIDIA eingegangen und haben auch Dank unseres internationalen Key-Account-Managements unser Ergebnis gesteigert.“ An den 15 Standorten weltweit arbeiten derzeit über 800 Angestellte. Davon 280 am Standort Ludwigsburg.+++Zerspanungsportfolio verdreifacht+++Der Zerspanungsbereich, allen voran die Qualitäts-Marke ATORN, sowie die Betriebseinrichtungen sind verantwortlich für das Wachstum bei HAHN+KOLB. Ende 2016 erweiterte HAHN+KOLB das Handelssortiment um die Hersteller-Marke WIDIA und verdreifachte so seine Artikelzahl für Zerspanungswerkzeuge auf insgesamt 70.000. Damit bietet der Werkzeug-Dienstleister lückenlos Lösungen für sämtliche Aufgaben der Metallbearbeitung.+++Ausbau E-Commerce, Außendienst und Auslandsgesellschaften+++Für die Industrie- und Geschäftskunden hat HAHN+KOLB sein Online-Portal neu aufgesetzt, um noch schnelleren Zugriff auf gewünschte Artikel zu garantieren – auch auf mobilen Endgeräten. Über einen individuellen E-Katalog lassen sich ausgewählte Katalogdaten direkt in das e-Procurement-System des Anwenders integrieren; das vereinfacht und beschleunigt den Bestellprozess. Um die Zielmärkte noch einfacher zu bedienen, werden derzeit die Kataloge in Landessprache und auch die lokalen Websites aus- und aufgebaut – eigene Webshops inklusive.+++2017 steht im Zeichen der Digitalisierung+++HAHN+KOLB stellt bereits heute umfangreich 3D-Daten in unterschiedlichen Formaten zu sämtlichen Werkzeugen zum Download bereit. Damit können Anwender Simulationen durchführen, um den Zerspanprozess noch besser zu bewerten und zu optimieren. Neben dem breiten Portfolio digitaler Werkzeuge, beispielsweise von Wohlhaupter, wird der Systemlieferant das Angebot an digitaler Messtechnik erweitern. Für noch mehr Ordnung am Arbeitsplatz bietet HAHN+KOLB mit individuellen Hartschaumeinlagen eine ideale Lösung. Sie lassen sich einfach mit der HK-Designer-Software direkt vor Ort gestalten und ab Losgröße eins bestellen.+++Über HAHN+KOLB+++Die HAHN+KOLB-Gruppe ist einer der weltweit führenden Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferanten. Im Direktvertrieb verkauft das in Ludwigsburg ansässige Unternehmen Zerspanungs- und Spannwerkzeuge, Mess- und Prüftechnik, Betriebs-einrichtungen, allgemeine Werkzeuge, Handlingsysteme und Maschinen sowie kundenorientierte Systemlösungen. Zu den Kunden gehören unter anderem Firmen und Konzerne aus der Automobil-, Metall-, Elektronik- und Energiebranche. Mehr als 60.000 Produkte präsentiert der Werkzeug-Dienstleister in zwei getrennten Katalogen zu den übergeordneten Themen „Werkzeuge ‒ Maschinen“ sowie „Handwerkzeuge ‒ Betriebseinrichtung“. Allein in Deutschland liegt die Auflage bei jeweils rund 80.000 Exemplaren. Im Jahr 2016 erzielte HAHN+KOLB einen Umsatz von 251 Mio. Euro. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in das Jahr 1898 zurückreichen, beschäftigt rund 800 Mitarbeiter weltweit.Weitere Informationen zu HAHN+KOLB finden Sie unter www.hahn-kolb.de



Bildinformation: HAHN+KOLB steigerte 2016 seinen Umsatz um 5,8 Prozent auf 251 Millionen Euro.