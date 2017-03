(fair-NEWS)

m Strunzertaler Atelier entstehen unter den geschickten Händen der holländischen Künstlerin Rianne Bartmann, die seit 1991 in Deutschland lebt, fantastische Gestalten aus Fimo.Rianne modelliert ihre Kobolde, Trolle und Hexen in reiner Handarbeit und näht sogar die Kleidung selbst. Jede Figur ist ein Unikat und besitzt ihren eigenen Charakter und ihre eigene Geschichte.“1990 Hat sich in der Efteling das Volk van Laaf niedergelassen, diese Figuren haben mich so inspiriert das ich zuhause sofort losgelegt habe. Daraus ist dann mein erster Troll entstanden”, erzählt Rianne.Schon seit 1988 modelliert sie Puppen, aber am liebsten natürlich Fantasiefiguren, und hat auch selbst schon Kurse angeboten. Heute bevölkern unterschiedliche Kobolde,Trolle und Hexen die Regale des kleinen Ateliers im Sauerland. Inzwischen sind sogar noch Ghule hinzugekommen, eine Inspiration durch die Gruselkomödie “Willkommen im Luhg Holiday”.Rianne modellierte auch den Kobold Nepomuck für das Kochbuch “Zauberhafte Gerichte aus der Koboldküche”„Beim Modellieren kann ich alles um mich herum vergessen und ein wenig träumen in der Welt der Fantasie. Meine Trolle, Zwerge, Kobolde, Hexen und viele andere Fantasiefiguren sind meine Leidenschaft und ein Teil meines Lebens geworden”, so die erfolgreiche Künstlerin, die ihre Werke auch auf Etsy anbietet und immer wieder neue Ideen entwickelt.Neu im Angebot sind kleine Alraunen in Gläsern und Miniaturfiguren aus der Koboldwelt. Es wurde für die kleinen Wesen sogar eine mit Backofen und Miniaturbroten ausgestattete Bäckerei gefertigt.Besucher sind übrigens herzlich willkommen im Strunzertaler Atelier, allerdings nach telefonischer Absprache..Infos unter www.laurina-bartmann-lucius.de/ ©byChristine Erdic



Bildinformation: Kunstwerke aus Fimo