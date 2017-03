(fair-NEWS)

Nepomuck sorgt überall, wo er hinkommt, für Aufregung! Egal, ob er nun seine Zauberkünste ausprobiert oder gar Koboldmedizin herstellt. Man hat den gewitzten kleinen Kerl aber schnell ins Herz geschlossen, denn er ist gutmütig und hilfsbereit. Die Geschichten sind humorvoll geschrieben, und so kommt auch der Spaß niemals zu kurz. Eine besondere Geschenkidee für das Osterkörbchen!Nepomucks AbenteuerProduktinformation• Taschenbuch: 152 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 2 (19. Februar 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056189• ISBN-13: 978-3903056183• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 - 12 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 0,9 x 21 cmDas meint der Leser:Wunderbare Geschichten für Kinder und Erwachsene! Unbedingt lesen!Der kleine Kobold Nepomuck ist ein Frechdachs. Als er dem Weihnachtsmann beim Geschenke verpacken hilft, landet er selbst in einem davon! Und plötzlich landet er in einem fremden Land, weit weg von seinen Geschwistern! Oh weh! Wie soll es denn nun für den kleinen Nepomuck weitergehen?Ich liebe die Geschichten und den liebevollen Erzählstil von Christine Erdic! Die Geschichten sind witzig, einfallsreich und vor allem auch lehrreich, was ich wichtig finde. Es geht um Freundschaft, Mut und Vertrauen, um Abenteuerlust und Zusammenhalt.Nepomuck sollte in keiner Kinderbuchsammlung fehlen! Besonders schön finde ich auch die niedlichen Illustrationen, die dem Ganzen noch eine besondere Note geben.Klare Kaufempfehlung für kleine und große Leser, die freche Koboldgeschichten mit Herz mögen!©byChristine Erdic



Bildinformation: Für alle, die das Abenteuer lieben!