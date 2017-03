Internationale Wochen gegen Rassismus mit Musiker 2schneidig

(fair-NEWS)

Im Rahmen der diesjährigen Internationalen Wochen gegen Rassismus ist Martin Rietsch alias Sänger und Rapper 2schneidig am Mittwoch, 22. März 2017, zu Gast an einer Berufsschule in der niedersächsischen Mittelweserregion. Dort wird er für ca. 250 junge Erwachsene im Alter von 16 bis 25 Jahren einen Projekttag rund um die Themen Vorurteile, Rassismus, Diskriminierung und Respekt gestalten.Vom 13. bis 22. März 2017 finden die diesjährigen Internationalen Wochen gegen Rassismus statt - auch ein Anlass für viele Kampagnen, Organisationen und Institutionen, eine besondere Reihe von Veranstaltungen zum Thema Vielfalt und Gemeinschaft zu präsentieren. Viele Schulen mit dem Titel "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" nutzen diese Zeit, um spezifische Projekttage zu organisieren und somit die Schüler weiterhin zu sensibilisieren. 2schneidig ist in diesem Jahr wiederholt auch für Schulveranstaltungen im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus in Deutschland unterwegs.2schneidig@school: Der sympathische Sänger engagiert sich seit Beginn seiner musikalischen Karriere vielfältig für Kinder und Jugendliche, u.a. mit Projekten zu Themen wie Sucht-, Drogen- und Gewaltprävention, Antirassismus oder Antimobbing. Als Deutscher mit nigerianischen Wurzeln weiß er, wovon er spricht, wenn es um Alltagsrassismen geht. Offen teilt er persönliche Erfahrungen und eröffnet Perspektiven, die zum Nachdenken anregen.Durch seine Authentizität findet 2schneidig schnell Zugang zu seinen Schülergruppen und versteht es, sie auf Augenhöhe in ihren Lebenswelten anzusprechen und kompetent Inhalte zu vermitteln, als auch, das Ganze mit viel Spaß zu verbinden. Rückmeldungen von Schülern, Lehrern und Schulsozialarbeitern bestätigen seit Jahren, dass Projekte mit 2schneidig durch ihre Emotionalität nachhaltigen Eindruck bei den Schülern hinterlassen und auch das Gemeinschaftsgefühl bei großen Schülergruppen positiv stärkt.Martin Rietsch alias 2schneidig ist mehrfach preisgekrönt. Für sein langjähriges und vielfältiges Engagement für Kinder und Jugendliche ehrten ihn beispielsweise das Bundesinnenministerium, der Deutsche Olympische Sportbund und der Verband Deutscher Sportjournalisten mit dem Fair Play Preis in der Sonderkategorie Integration. Als Leuchtturm der Gesellschaft bezeichnete Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière in diesem Zusammenhang den Preisträger.



Bildinformation: Martin Rietsch alias 2schneidig engagiert sich bei den Internationalen Wochen gegen Rassismus