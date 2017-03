(fair-NEWS)

Der Fasching ist wieder einmal vorbei und Millionen von Menschen, Jung und Alt, haben sich am Straßenkarneval und etlichen anderen Faschings-/Karnevalspartys beteiligt. Fasching ist übrigens das gleiche wie Karneval und Fastnacht, es handelt sich dabei nur um regional unterschiedliche Bezeichnungen. Die einzelnen Termine variieren zumeist von Gemeinde zu Gemeinde, selbstverständlich aber nicht der 11. November als Anfangsdatum der Faschingszeit.Regionale Unterschiede gibt es zwar beim Feiern(siehe Kölner Karneval oder Venezianischer Karneval), nicht aber bei den bevorzugten Verkleidungen. Es gibt Hunderte verschiedene Kostümthemen, die in allen Regionen gleichermaßen beliebt zu sein scheinen. Auffälligkeiten gibt es eher bei der Vorliebe für Kostüme im Vergleich der Geschlechter. Während die Damen nämlich in den meisten Fällen zu sexy Kostümen greifen wollen, kaufen die Herren in erster Linie Kostüme aus Comics und Filmen sowie und vor allem Tierkostüme. Das sind zumeist Ganzkörperanzüge, die in der kalten Jahreszeit ideal warmhalten. Kinder feiern hauptsächlich in der Schule/im Kindergarten und bevorzugen dabei vor allem ein Thema: Cowboy und Indianer. Das liegt mitunter auch daran, dass für diese Kostüme relativ einfach geschminkt werden kann, was den Eltern die Arbeit erheblich erleichtert.Beim allgemeinen Interesse an Kostümen gibt es selbstverständlich auch Unterschiede. Hauptabnehmer für Kostüme sind Frauen, die sich daher auch in einer deutlich größeren Produktauswahl umsehen können. Die Männer sprechen deutlich weniger auf Verkleidungen an und besorgen sich häufig eine leichte Verkleidung, die lediglich den Zweck des Kostümierens selbst erfüllen soll.Fast alle Feiernden unter 18 Jahren und insbesondere alle unter 10 Jahren sind extrem vom Fasching begeistert und lieben den Rollentausch für einen Tag.



Bildinformation: Fasching und Kostüme - die Unterschiede beim Feiern