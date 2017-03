Zwei Hamburger im Kampf gegen Junkfood

(fair-NEWS)

Zwei Hamburger im Kampf gegen JunkfoodHamburg -- Ungesund oder auch gar nicht frühstücken. Dieses Problem wollen zwei junge Hamburger Gründer jetzt mit einem Shake gelöst haben. Als “trinkmahl frühstück” vermarkten sie ab sofort ihre Bio-Alternative zu Franzbrötchen und Croissant für unterwegs.“Bei Junkfood denken die meisten zuerst an Imbiss-Essen oder Burger, doch oft fängt falsche Ernährung schon viel früher am Tag an”, so Niko Rusitska, einer der beidenGründer. “Besonders bei den berufstätigen Großstädtern gibt es das besinnliche Frühstück mit der Familie so gut wie gar nicht mehr. Stattdessen isst man unterweges schnell etwas Süßes beim Bäcker, ohne sich darüber im Klaren zu sein, wie ungesund das ist.”Die beiden Gründer Niko Rusitska und Simon Schönfeld stellen ihr Produkt nicht nur aus Bio-Zutaten her, sondern verzichten dabei auch vollständig auf Aromen und Zusatzstoffe.



Bildinformation: Die Gründer von trinkmahl (Foto von Kevin Bock)