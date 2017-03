Zwei Bungalows für unterschiedliche Lebensentwürfe

(fair-NEWS)

Berlin. Bauinteressierten empfehlen wir am kommenden Wochenende einen Ausflug nach Brieselang. Roth-Massivhaus lädt hier zu gleich zwei Besichtigungen des beliebten Bungalows Rerik ein. Fachberater des familiengeführten Bauunternehmens sind vor Ort und beantworten alle Fragen rund um Planung und Bau.Bungalow Rerik ist ein Raumwunder – beliebt und funktional zugleich – von der Energieersparnis durch optimale Flächennutzung über kurze Wege bis hin zum barrierefreien Wohnen im Alter.Für eine romantische Optik sorgen Sprossenfenster im gesamten Haus. Jeweils 82 Quadratmeter Wohnfläche messen die Bungalows und sind an die individuellen Bedürfnisse der Bewohner angepasst.Ein praktischer Windfang trennt den Eingangsbereich vom Flur. Mit über 20 Quadratmetern Wohnfläche ist das Wohnzimmer mit Terrassenzugang der größte Raum und beliebter Treffpunkt der Familie. Direkt anschließend befinden sich die Küche und der Hauswirtschaftsraum.Der durchdachte Grundriss strukturiert Begegnungsflächen und individuelle Rückzugsräume: So wurde auf der gegenüberliegenden Seite das Elternschlafzimmer und das Kinderzimmer geplant. Die Rohbauerhöhung auf etwa drei Meter lässt die Räume besonders großzügig wirken.Für Bauherren mit zwei Kindern lohnt ein Besuch in dem benachbarten Bungalow. Hier befinden sich zwei gleich große Kinderzimmer. Entspannung verspricht das Badezimmer mit Badewanne und Dusche.Eine Luft/Wasser-Wärmeheizung sorgt für niedrige Betriebskosten und eine Fußbodenheizung verspricht warme Füße. Elektrische Rollläden sorgen für das nötige Sicherheitsgefühl und zusätzlichen Komfort.Die Bungalows können am 25./26. Juli in 14656 Brieselang besichtigt werden. Die Türen sind jeweils zwischen 13 und 16 Uhr geöffnet. (Anschrift unter: www.roth-massivhaus.de/hausbesichtigungen ).



Bildinformation: Nur einen Steinwurf entfernt kann ein weiterer Bungalow Rerik am kommenden Wochenende in 14656 Brieselang besichtigt werden. Foto: Roth-Massivhaus