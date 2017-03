(fair-NEWS)

Die LeaseForce AG präsentiert einen glänzenden Jahresabschluss 2016 – Guter Start der Schweizer TochtergesellschaftEin Zuwachs von 20 % im Neugeschäft in Deutschland und aus dem Stand ein beachtliches Neugeschäft in der Schweiz sind Grund zu Stolz und Freude. Die Wirtschaftsprüfer der LeaseForce AG bescheinigen dem Finanzinstitut ohne jede Einschränkung eine gesunde Finanz-, Liquiditäts- und Ertragslage. Der Vorstand setzt auf weiteres Wachstum und legt die Messlatte für 2017 noch einmal höher.München, 21. März 2017In der heutigen Hauptversammlung präsentierte der Vorstand der LeaseForce AG einen glänzenden Jahresabschluss. Das Neugeschäft in Deutschland steigerte sich um 20 % gegenüber dem Vorjahr. Damit wuchs die LeaseForce AG mehr als doppelt so stark wie der Branchendurchschnitt. In den Spezialmärkten wurde die Marktstellung weiter ausgebaut und gefestigt. Die LeaseForce ist somit weiterhin auf dem Weg in die Spitzenklasse der deutschen Leasingwirtschaft und gehört zu den größten banken- und herstellerunabhängigen Instituten. Mit einem uneingeschränkten Testat bescheinigten die Wirtschaftsprüfer, dass das Institut den Regularien der Finanzaufsicht in jeder Hinsicht genügt und für ein weiteres Wachstum bestens gewappnet ist.Zum ersten Mal wurde über die Aktivitäten der im Juli 2016 gegründeten LeaseForce AG in der Schweiz berichtet. Der Start der neuen Tochtergesellschaft sei geglückt, berichtete Verwaltungsratspräsident der LeaseForce AG in Schlieren Max Kühner. Das für die ersten Monate avisierte Neugeschäftsvolumen wurde erreicht, die Abwicklung des Geschäftes durch die LeaseForce AG in München als Dienstleister funktionierte bereits fast reibungslos. In München hat man sich deswegen mit mehrsprachigem Fachpersonal verstärkt, um so den Anforderungen des Schweizer Marktes gerecht zu werden.Weiteres geeignetes Personal zu finden, sowohl für das deutsche wie auch das Schweizer Geschäft, werden eine der größten Herausforderungen für das laufende Jahr sein.



