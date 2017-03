Durchbruch für mehr Chancengleichheit bei beruflicher Qualifizierung

(fair-NEWS)

Hamburg, 20. März 2017:Kurz nach dem Equal Pay Day sorgt ein neues Angebot der beruflichen Qualifizierung für mächtig Wirbel in der Branche. Digitale Weiterbildungen, die sich gezielt an Teilzeitbeschäftigte richten, sollen nun endlich Ernst machen in Sachen Entgelt- und Chancengleichheit. Räumlich und zeitlich unabhängig können hierbei international anerkannte Zertifikate berufsbegleitend erworben werden. Auch für Personaler, die bislang meist vergebens nach Teilzeit-Qualifizierungen für ihre Mitarbeiter suchen, eine echte Option.Höchste Qualifikation bei höchster Flexibilität – ein Zugeständnis an die sich stark verändernde Berufs- und Lebenswelt deutscher Beschäftigter kommt aus Hamburg. Denn auch wenn die Politik mit neuen Gesetzesvorschlägen zunehmend auf die Teilzeitproblematik eingeht, ändert sich an der ungerechten Gehaltsverteilung leider wenig. Man wolle mit dem neuen Angebot eine „echte und uneingeschränkte Chancengleichheit für Männer und Frauen erreichen“, so der Geschäftsführer der karriere tutor® GmbH Oliver Herbig. Dazu gehöre auch, dass Frauen die gleichen Qualifikationen erwerben können wie ihre männlichen Kollegen, auch wenn ihnen für eine Weiterbildung oft „kein Zeitfenster von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr“ zur Verfügung stehe. Echte Chancengleichheit beginne für ihn und sein Team bei echten Angeboten. Mitglied der Geschäftsführung Andrea Fischer beschreibt das neue Angebot als „echten Durchbruch für die Chancengleichheit“. In der Praxis sieht dieser Durchbruch wie folgt aus: Teilnehmer lernen komplett digital und können sich ihre Lernzeit frei einteilen. Kommt etwas dazwischen, werden Lerneinheiten auf später verschoben, möchte ein Teilnehmer schneller zur Prüfung kommen, kann er seine Einheiten selbstständig intensivieren. Erworben werden dennoch hochwertige Zertifikate, die international anerkannt sind. Eben die, mit denen auch die Vollzeitkollegen Ihren Lebenslauf aufwerten. Wer selbst auf Teilzeitlösungen setzen muss oder möchte, findet unter www.karrieretutor.de weitere Informationen.



Bildinformation: karriere tutor®