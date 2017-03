Dr. Gudrun Henne Executive Coaching jetzt im Herzen von Charlottenburg

(fair-NEWS) Berlin, 21.03.2017: Das Beratungsunternehmen für Vorstände, Unternehmer, Top-Führungskräfte und Menschen in Verantwortung, Dr. Gudrun Henne Executive Coaching, hat einen neuen Standort in Berlin-Charlottenburg.



„Unsere neuen Räume sind großzügig und lichtdurchflutet und bieten Diskretion. Sie entsprechen unserem Beratungsansatz! Wir bringen Licht in belastende Konflikte und rütteln Führungs-Teams wach, ihre Zusammenarbeit wirklich effektiv zu gestalten. Wir bieten einen geschützten Raum, Perspektiven zu wechseln und Neues zu durchdenken. In disruptiven Zeiten bieten wir mit unserer Beratung Struktur und Halt, so dass Vertrauen in Veränderung entsteht“, sagte Dr. Gudrun Henne, die das Unternehmen führt. „Wir haben gleich neben dem Kurfürstendamm in einem schönen Berliner Altbau in der Mommsenstraße die idealen Räume für unser Beratungsangebot gefunden“ freute sie sich.