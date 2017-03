"Der Tod ist besser als sein Ruf"

(fair-NEWS)

Wer hat Angst vorm Tod? Niemand!Sich vor der eigenen Sterblichkeit zu fürchten, ist völlig unnötig – das jedenfalls sagen Thomas Hohensee und Renate Georgy in ihrem neuen Buch. Schrecklicher als der Tod ist ein Leben in ständiger Angst vor dem Lebensende. Stattdessen kann der Tod auch der Schlüssel zu einem intensiv gelebten Leben sein. Denn: Nur wer dem eigenen Ende gelassen entgegenblickt, der lebt auch gelassen. Und kein Zweifel: Ein positiverer Umgang mit dem Tod ist nicht nur individuell sinnvoll, sondern in unserer kontinuierlich alternden Gesellschaft auch kollektiv notwendig.Je nach Weltanschauung und Religion unterscheidet sich auch die Einstellung zum Tod: Für manche ist er das Ende, für andere ein Neuanfang. Thomas Hohensee und Renate Georgy zeigen auf, wie man sich ohne irrationale Angst mit dem Ableben auseinandersetzen kann und welche Möglichkeiten sich dadurch eröffnen: Anstatt sich vor dem Tod zu fürchten wird Energie, die vorher in die Angst gesteckt wurde, frei für neue Wünsche und Träume. Der Materialismus verliert an Einfluss und gleichzeitig wird bewusst, welche Hürden im Leben bereits gemeistert wurden und für welche Ziele noch gekämpft werden muss.Die Autoren sind überzeugt: Die Auseinandersetzung mit dem Tod kann helfen, sich selbst und die Welt besser zu verstehen. Es hilft, im Leben das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden und die eigene Existenz nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. Spaß und Lachen, Mitgefühl und innerer Frieden sind ein Leben lang möglich, und zwar nicht ungeachtet, sondern gerade wegen des Todes, der unserem Leben erst die nötige Struktur gibt.Thomas Hohensee ist einer der erfolgreichsten Sachbuchautoren im deutschsprachigen Raum. Als Life Coach vermittelt er einfache Strategien, die ein erfülltes Leben ermöglichen.Renate Georgy hat nach 25 Jahren als erfolgreiche Juristin beschlossen, etwas Neues zu wagen. Seit 2012 schreibt und unterrichtet sie als Coach, wie man so leben kann, dass es Spaß macht und man den Tod nicht zu fürchten braucht.Das Buch "Der Tod ist besser als sein Ruf" von Thomas Hohensee und Renate Georgy erscheint am 23.03.2017 bei Benevento.



Bildinformation: Buchcover Thomas Hohensee, Renate Georgy