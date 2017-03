(fair-NEWS)

Die Populisten sind weltweit auf dem Vormarsch. Die AFD in Deutschland, die FPÖ in Österreich, Marine Le Pen in Frankreich, die Wutbürger allenthalben: Niemand scheint sie aufhalten zu können. Heribert Prantl zeigt mit seiner Gebrauchsanweisung zum Umgang mit Populismus und Populisten, wie ihnen Einhalt geboten werden kann.Politik ist das Bohren harter Bretter. Der politische Populismus war das Trommeln auf diesen Brettern. Der neue, demagogische Populismus ist gefährlicher. Er wendet sich gegen Minderheiten, setzt Grundrechte und Grundwerte außer Kraft, ist im Kern ein Anti-Populismus, weil er dem Volk, dem er vermeintlich zu Munde redet, extrem schadet: Er zerstört die Gesellschaft.Heribert Prantls Analyse zeigt: Der demagogische Populismus ist die modernisierte Form des alten Rechtsextremismus; er inszeniert sich als mutiger Tabubrecher. In der Internetwelt ist dies besonders wirksam, weil die irrsten Attacken und Ankündigungen die irrste Verbreitung finden. Was aber ist das beste Mittel gegen den Irr- und Wahnwitz?Mit seinem aktuellen Buch „Gebrauchsanweisung für Populisten“ zeigt Heribert Prantl, was gegen die Frustration der abgehängten Bürger und die provinzielle Depression hilft, wie eine Anti-Angst-Politik aussehen könnte, die AFD und Co. das Wasser abgräbt – und vor allem: Dass die Achtung gegenüber den Außenseitern – seien es einheimische Arbeitslose oder Flüchtlinge – wieder ins gesellschaftliche und politische Zentrum rücken muss.Heribert Prantl, geboren 1953, ist Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung undverantwortet deren innenpolitischen Teil. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften,Geschichte und Philosophie arbeitete er als Rechtsanwalt, Staatsanwalt und Richter.Für seine Veröffentlichungen wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit demGeschwister-Scholl-Preis, dem Kurt-Tucholsky-Preis für literarische Publizistik und mit demErich-Fromm-Preis. Zuletzt erschien u.a. der SPIEGEL-Bestseller „Im Namen derMenschlichkeit. Rettet die Flüchtlinge!“.Das Buch "Gebrauchsanweisung für Populisten" von Heribert Prantl erscheint am 23.03.2017 im Benevento Verlag.



Bildinformation: Buchcover Heribert Prantl