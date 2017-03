Thüringer Unternehmen informieren sich über Markteintritt Indien

(fair-NEWS) Mehr als 200 Wirtschaftsvertreter informierten sich am 1. März 2017 beim Thüringer Außenwirtschaftstag über internationale Exportchancen (u.a. auch den Markteintritt Indien) sowie Trends und Fallstricke im Außenhandel.

Als offizieller Auslandsbeauftragter der LEG Thüringen / Thüringen International für Indien beantwortete Mike D. Batra, Mitgründer und Geschäftsführer der Dr. Wamser + Batra GmbH, die Anfragen der Thüringer Wirtschaft. In zahlreichen Einzelgespräche mit den Unternehmern konnten bereits viele Fragen zum indischen Markt geklärt und ein praxisnaher Weg nach Indien skizziert werden.

Internationalisierung – maßgeschneidert für kleine und mittlere Unternehmen

Für die kleinteilige Industrielandschaft des Freistaates bedarf es, insbesondere für den Markteintritt Indien, einer eigenen Exportstrategie und ganz gezielter Maßnahmen. Das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft bietet den Firmen mit der „Exportinitiative Maschinenbau“ zahlreiche Werkzeuge und Förderungen an, um ganz gezielt schwierige Märkte wie Indien zu bearbeiten. Im Rahmen des gemeinsamen Angebots von Thüringen International und der Unternehmensberatung Dr. Wamser + Batra GmbH kann für jedes interessierte Unternehmen ein individuelles Unterstützungspaket für die Erschließung des indischen Marktes geschnürt werden. Dazu zählen Messeteilnahmen, Unternehmerreisen, Marktrecherchen aber auch die individuelle Kontaktsuche und anbahnung vor Ort, einschließlich der Nutzung geeigneter Förderinstrumente. So konnten die ersten Interessenten bereits die nächsten Schritte in Form einer Marktanalyse oder Vertriebspartnersuche gehen.