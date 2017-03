Media-, Fußball- oder Outdoor-Academy: Spannende Schwerpunkte beim Schüleraustausch

(fair-NEWS)

Bonn, 22. März 2017. Jugendliche, die einen High School-Aufenthalt in Kanada erleben, können sich an vielen Schulen in einem Schwerpunktfach oder einer bestimmten Sportart individuell fördern lassen. Die Austauschorganisation ec.se mit Sitz in Bonn arbeitet mit attraktiven Schulbezirken zusammen, die beispielsweise über ein umfassendes und anspruchsvolles Media-, Sport- oder Outdoor-Programm verfügen. Auch im Schuljahr 2017/18 lässt sich ein High School-Aufenthalt mit Besuch einer Academy noch realisieren.Im Bereich Digital Media befassen sich die Academy-Teilnehmer mit Web-, Sound- und Game-Design, erlernen, wie man mit Make-up Spezialeffekte erzielt und führen eigenständig Foto- sowie Filmprojekte durch. „Die technische Ausstattung der High Schools ist auf dem neuesten Stand und umfasst neben Kameras inzwischen auch oft 3D-Drucker und Virtual Reality-Equipment“, weiß ec.se-Geschäftsführer Thomas Eickel. Er besucht die Partnerschulen regelmäßig und ist immer wieder begeistert von den vielfältigen Möglichkeiten, die kanadische Schulen bieten. Abgesehen von dem angeeigneten Fachwissen verbessern die Schülerinnen und Schüler in der Media Academy auch Soft Skills wie Selbstorganisation, Zeitmanagement und Teamwork.Sportarten, in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen einer Academy intensiv trainiert und unterrichtet werden sind etwa Golf, Fußball, Segeln, Tanz, Feld- und Eishockey. Je nach Konzept sind sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene willkommen, denn das Training wird auf die individuellen Vorkenntnisse und Fähigkeiten des Einzelnen abgestimmt. Mehrmals die Woche besucht man die Academy – das ganze Schuljahr über und somit auch außerhalb der Saison. „Auf diese Weise können beispielsweise Wintersportler langfristige Trainingsziele anstreben“, sagt Thomas Eickel. Auch die Theorie kommt nicht zu kurz. Im der Ski- und Snowboard-Academy besprechen die Teilnehmer Themen wie Unfallprävention und Lawinenwesen.Im Bereich Outdoor Education werden die Programmteilnehmer für Umweltschutz, Teamwork und körperliche Fitness sensibilisiert, indem sie auf Tagesausflügen Workshops besuchen oder neue Sportarten lernen. Während im Sommer Kayaking, Wandern und Campen auf dem Programm stehen, lernen sie im Winter, wie Iglus gebaut werden, gehen Alpinklettern oder Iceskaten.Die Teilnahme an einer Academy ist in der Regel kostenpflichtig und die Plätze für Austauschschüler sind begrenzt. Deshalb empfiehlt sich eine frühe Anmeldung im jeweiligen kanadischen Schulbezirk, insbesondere, wenn der Schüleraustausch im Schuljahr 2017/18 stattfinden soll. High School Berater ec.se berät hierzu im unverbindlichen Beratungsgespräch. Terminvergabe online auf www.highschoolberater.de/beratertage oder telefonisch unter 0228/25 90 840.



Bildinformation: Beim High School-Aufenthalt eine Academy besuchen © ec.se GmbH