Zitate, Bilder und Sprüche zum Thema Glück

(fair-NEWS)

In der Online-Ausstellung "Was ist Gück?" geben Philosophen und Freidenker Antworten auf diese Frage. Die von Rainer Ostendorf gegründete Freidenker Galerie zeigt zu dem Thema viele Zitate, Bilder und Sprüche zum Nachdenken und Schmunzeln. Sie finden in der Galerie Zitate und Aphorismen von Albert Einstein, Arthur Schopenhauer. Sigmund Freud, David Hume, Wilhelm Busch, Henry Miller und Friedrich Nietzsche. Daneben zeigt Rainer Ostendorf viele Acrylbilder mit philosophischen Sprüchen. Die Freidenker Galerie erfreut sich wachsender Beliebtheit. Auf Facebook bekam sie mehr als 100.000 Likes. Von der Leselupen-Redaktion erhielt sie das Lob "Ausgezeichnete Literatur-Website". Wer Philosophisches und Kunst mag, der sollte diese 2012 gegründete Galerie einmal besuchen. Hier finden Sie die Ausstellung "Was ist Glück?" www.freidenker-galerie.de/acrylbilder-gute-spr%C3%BCche-philosophie-3/



Bildinformation: Was ist Glück? Zitat von David Hume