Neu: Expertenteam beantwortet Fragen rund ums Mineralwasser

(fair-NEWS)

Berlin, 22.03.2017 – Wie viel sollte ich täglich trinken? Wie streng wird das Naturprodukt Mineralwasser kontrolliert? Wie kann richtiges Trinken mich im Sport unterstützen? Das „Mineralwasser-Expertenteam“ der Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM) bietet eine neue Anlaufstelle für Verbraucher bei vielfältigen Fragen rund ums Naturprodukt: Ab sofort geben vier Experten in individuellen Beiträgen auf der Website www.mineralwasser.com/expertenteam spannende Einblicke in die Welt des natürlichen Mineralwassers.Das „Mineralwasser-Expertenteam“ besteht aus vier Fachleuten, deren Expertise eng mit Mineralwasser-Themen verknüpft ist: In den Beiträgen von Ernährungswissenschaftlerin Anja Krumbe dreht sich alles um „Natürlichkeit & bewusste Ernährung“, während Wassersommelier Arno Steguweit sich dem Thema „Vielfalt & Genuss“ widmet – zum Beispiel mit Tipps für das individuell passende Mineralwasser. Sebastian Rau, Mineralwasser-Experte bei SGS Institut Fresenius, erklärt, wie „Qualität & Sicherheit“ bei Mineralwasser gewährleistet werden. Die Beiträge von Fitness-Coach Susanne Keppler drehen sich um „Fitness & Wohlbefinden“ – und wie diese mit dem richtigen Trinkverhalten zusammenhängen.Jeder Mineralwasser-Experte erhält eine eigene Seite, auf der die jeweiligen Beiträge gesammelt dargestellt werden. Zudem besteht für Verbraucher hier die Möglichkeit, sich über ein Kontaktformular an die Experten zu wenden. Das Mineralwasser-Expertenteam ist neben der Mineralwasser-Hotline (Tel.: 0180/545-3333) somit ein weiteres individuelles Informationsangebot für Verbraucher, die mehr über das Naturprodukt Mineralwasser erfahren möchten.



Bildinformation: Das Mineralwasser-Expertenteam beantwortet zentrale Verbraucherfragen rund um das Naturprodukt.