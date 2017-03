TEMENOS BESCHLEUNIGT SOFTWARE-ENTWICKLUNG UND ERHÖHT PRODUKTQUALITÄT MIT CLOUDBEES

(fair-NEWS)

München – 22. März 2017 – Cloudbees, Inc., der Hub für Enterprise Jenkins und DevOps, gab heute bekannt, dass der Banken-Softwareanbieter Temenos die CloudBees Jenkins Platform ausgewählt hat, um die Software-Umsetzung zu beschleunigen. Ziel ist es, die Art und Weise zu verbessern, wie Banken und führende Finanzinstitute Produkte an ihre Kunden liefern und verwalten. Temenos ist Europas viertgrößtes Softwareunternehmen, das mit über 2.000 Unternehmen in mehr als 150 Ländern weltweit zusammenarbeitet.Heute konkurrieren Technologieunternehmen mit etablierten Finanzinstituten. Um mit der Innovationsrate der Finanzdienstleistungen Schritt zu halten, werden die Banken herausgefordert, ihren Fokus weg von Business-as-usual zu verlagern und sich stattdessen auf Effizienz und schnellere Time- to-Market mit neuen Produkten und Dienstleistungen zu konzentrieren. Dieses raschere Tempo der Innovation ermöglicht es den Retail-Banken, die Erwartungen der Verbraucher besser zu erfüllen.Durch die Implementierung einer stabilen Continuous Delivery-Plattform, die von CloudBees betrieben wird, ermöglicht Temenos einigen der weltweit führenden Banken die Art und Weise, wie Produkte und Dienstleistungen entworfen, verwaltet und letztlich geliefert werden, grundlegend zu verändern. Dies führt zu neuen oder verbesserten Produkten und Dienstleistungen zu einem wesentlich niedrigeren Preis."Es ist eine DevOps-Mentalität – Continuous Delivery. Wir müssen in der Lage sein, Software-Builds über mehrere Produkte und Integrationspunkte kontinuierlich zu validieren und müssen unserer Arbeit vertrauen können, Produkte auf den Markt zu bringen", erklärte Ben Williams, Leiter der Entwicklungsplattformen und -methoden, Temenos. "Mit CloudBees sind wir in der Lage, eine intelligente Integrationsplattform zu erstellen und zu verwalten, in der Produkte mit automatisierten Tests und Deployment zusammenkommen. Wir erwarten eine weitaus größere Rate von Feature-Churn – die Geschwindigkeit, mit der wir von der Idee bis hin zur Kundenverfügbarkeit gehen können."Die CloudBees Jenkins Platform ist eine bewährte, voll funktionsfähige Unternehmenslösung für die Implementierung von Continuous Delivery (CD) von Jenkins. Die Lösung orchestriert die gesamte Unternehmens-Infrastruktur von Temenos‘ Software-Entwicklung und wird als Automatisierungsserver für seine Unified Temenos Platform (UTP) eingesetzt werden. Mit CloudBees sind die verschiedenen Teams von Temenos in der Lage, Software-Builds über mehrere Produkte und Integrationspunkte kontinuierlich zu validieren, zusätzlich zu der schnellen und sicheren Bereitstellung neuer Fähigkeiten."Wir freuen uns, Teil von Temenos‘ Reise zu sein, die die Art und Weise umgestaltet, wie Banken Produkte entwickeln und an Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt liefern", sagte Sacha Labourey, CEO und Mitbegründer von CloudBees. "Software ist nicht nur für Start-ups geschäftskritisch geworden, sondern auch für etablierte Unternehmen, deren Wettbewerb sich verändert hat. Continuous Delivery und DevOps bieten diesen Unternehmen die Werkzeuge und Prozesse, die sie benötigen, um dieser neuen Software-basierten Ära des Wettbewerbs zu begegnen, so dass sie einen Mehrwert schneller unter Berücksichtigung von Branchentrends und Endbenutzer-Feedback liefern können."



Bildinformation: Logo CloudBees