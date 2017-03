Veritas bietet Unternehmen systematische Methode zur Vorbereitung auf die DSGVO

(fair-NEWS) München – 22. März 2017 – Veritas Technologies, Marktführer im Information Management, hat heute eine integrierte Lösung vorgestellt, mit der sich Unternehmen auf die kommende Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO; engl: General Data Protection Regulation, GDPR) vorbereiten können. Organisationen erhalten damit einen Überblick über personenbezogene Daten von EU-Bürgern, die sie in ihren Systemen abgespeichert haben. Gleichzeitig können sie diese Informationen schnell abrufen, wenn sie von Kunden dazu aufgefordert oder von Mitarbeitern angefragt werden. Zudem bietet die Lösung eine Möglichkeit, personenbezogene Daten systematisch vor Datenlecks, Verlust oder Beschädigung zu schützen. Diese Elemente sind wichtige Eckpunkte der neuen Regelung.



Viele Unternehmen weltweit wissen entweder nicht, wie sie sich auf die DSGVO vorbereiten sollen oder unterschätzen den Aufwand, der damit einhergeht. Laut einer neuen Untersuchung, die von Veritas in Auftrag gegeben wurde, sind nur 36 Prozent der Unternehmen in Deutschland auf die DSGVO vorbereitet. Das wiegt umso schwerer, weil die neuen Regelungen schon in rund einem Jahr in Kraft treten.



Die Strafen für die Vernachlässigung der Compliance sind hoch: Es drohen Beträge von bis zu 20 Millionen Euro oder vier Prozent des jährlichen Umsatzes, sollten Unternehmen sich nicht an die Vorgaben halten. Hinzu kommt, dass nicht nur Firmen mit Sitz in der EU davon betroffen sind. Jedes Unternehmen weltweit, das mit EU-Bürgern interagiert oder deren Daten speichert, muss sich konform mit der neuen Verordnung verhalten.



Aus diesem Grund hat Veritas 360 Data Management for GDPR auf den Markt gebracht. Es beinhaltet umfassende Beratungsleistungen und integrierte Software-Technologien. Sie unterstützen Unternehmen auf ihrem Weg zur DSGVO-Compliance.



Schlüsselkomponenten der 360 Data Management for GDPR für das Erreichen von Compliance sind:



• Professionelle Beratung: Veritas hat einen neuen Beratungsdienst ins Leben gerufen, der Wissen an Rechts-, Compliance- und Privacy-Teams weitergibt. Damit erfahren Unternehmen, wie sie die Herausforderung DSGVO am besten angehen. Dieses Expertenteam kann Workshops durchführen, den Status quo beurteilen und wichtige DSGVO-spezifische Technologien implementieren.

• Daten lokalisieren: Die neuen Regelungen sehen vor, dass Unternehmen personenbezogene Daten innerhalb kürzester Zeit ausfindig machen müssen. Veritas Metadaten Analytics stellt eine akkurate Information Map zur Verfügung, mit der Unternehmen einfach Informationen zu ihren Daten bekommen können. Damit finden sie heraus, wo persönliche und sensible Informationen gespeichert sind, wer Zugriff auf sie hat und wie lange die Daten schon gespeichert sind. Unternehmen können auf die Daten zugreifen und entsprechend handeln.

• Daten suchen: Tritt die DSGVO in Kraft, haben EU-Bürger ein Recht darauf, eine persönliche Kopie der Daten zu erhalten, die ein Unternehmen über sie besitzt. Die Veritas Machine Learning-Technologie ist in der Lage, direkte und indirekte personenbezogene Daten freizulegen und so sicherzustellen, dass die Rechte eingehalten werden. Dieses Verfahren wird auch bei Ansprüchen auf das „Recht auf Vergessen werden“ angewendet. Zusätzlich helfen die eDiscovery Tools Unternehmen beim Suchen, Analysieren und Liefern relevanter Daten. So werden auch Anfragen bezüglich regulatorischer und rechtlicher Aspekte schnell bearbeitet.

• Datensatz minimieren: Unternehmen müssen regulierte Informationen speichern, um konform der DSGVO zu handeln. Allerdings ist es notwendig, unwichtige Daten regelmäßig zu löschen. Mit den Angeboten zur persönlichen Datenklassifizierung von Veritas können Firmen Policies zum Speichern wichtiger und zum Löschen irrelevanter Daten aufsetzen. So handeln sie konform der strikten Compliance-Richtlinien.

• Daten schützen: Es ist entscheidend für Unternehmen, über die richtigen Tools für den Schutz von Daten vor Lecks, Beschädigung oder Verlust zu verfügen. Die einheitliche Datensicherung bietet einen ganzheitlichen Prüfpfad, mit dem sich Datenschutz und Resiliency-Protokolle einhalten lassen. Diese Datenschutzangebote sind unabhängig von IT-Infrastrukturen und arbeiten vor Ort, in der Cloud oder im hybriden Umfeld. Unternehmen sind so flexibler im Erreichen ihrer Compliance.

• Daten überwachen: Sobald die DSGVO in Kraft tritt, sind Datenverantwortliche und Datenverarbeiter verpflichtet, ein Datenleck innerhalb von 72 Stunden zu melden. Mit Veritas Predictive Threat Analytics können Unternehmen anormales Verhalten automatisch identifizieren und eine Untersuchung per einmaligem Klick durchführen.



„Dieses Thema betrifft nicht nur Unternehmen innerhalb der EU“, sagt Carla Arend, Senior Program Director bei IDC. „Die Regelung hat Auswirkungen auf alle Firmen, die individuelle Daten von EU-Bürgern besitzen. Das reicht von der Kaufhistorie bis hin zu Mitarbeiterdaten. Es ist entscheidend für Unternehmen, sofort Lösungen für die DSGVO-Compliance einzusetzen. Sie helfen ihnen zu verstehen, welche Informationen sie haben und wie sie mit diesen umgehen müssen.“



„360 Data Management for GDPR spielt eine Schlüsselrolle dabei, Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Strategien für die digitale Transformation zu unterstützen“, so Mike Palmer, Executive Vice President und Chief Product Officer bei Veritas. „Heutzutage sind Daten das größte Geschäftsvermögen. Mit ihnen können Unternehmen die Informationen verstehen und wichtige Einblicke gewinnen. Damit erzielen sie einen Vorteil, der weit über die Compliance hinausreicht. So werden Produkt- und Serviceentwicklung vorangetrieben. Darüber hinaus kann das Wissen über die Informationen zu einem besseren Verhältnis beitragen, weil Kunden Unternehmen bei der Speicherung personenbezogener Daten vertrauen. Das ist ein wichtiger Schritt zu einer agileren und digital getriebenen Unternehmung.“



