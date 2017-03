Zu Ehren der ermordeten Autorin Nadia Sahlenbeck

(fair-NEWS)

Der Karina-Verlag widmet das Buch „SCHWARZ, Band 9 aus der Reihe FARBSPIEL“ der ermordeten Autorin Nadia Sahlenbeck. Ihre Geschichte "Schlaf" ist darin veröffentlicht.Autorin Nadia Sahlenbeck wurde durch die Hand eines anderen Menschen aus dem Leben gerissen. Die Verstorbene hat ein kleines Kind. Man kann dem Kind zwar die Mutter nicht wiedergeben, aber ein wenig Belastung nehmen. Daher wird der Honorar-Erlös dieses Buches für Nadias Kind zur Verfügung gestellt.Oft wirkt es schwarz für uns, die Zukunft - oder auch das Leben. Die Autorinnen und Autoren der Gruppe Farbspiel haben diese Farbe jedoch in allen Facetten betrachtet und ein Werk geschaffen, dass Kurzgeschichten in jedem Genre anbietet. Trauer und Freude, Liebe und Betrug, Leben und Sterben, Märchen und Wahrheit ...Doch gerade auf diesem Buch lastet eine grauenhafte Tat, unsere Kollegin Nadia Sahlenbeck wurde durch die Hand eines Verbrechers aus ihrem jungen Leben gerissen. Wir, die Autor/innen der Gruppe Farbspiel werden den Honorar-Erlös dieses Buches für Nadias Kind zur Verfügung stellen.Vorbestellungen sind bereits möglich.Das Buch erscheint Mitte Mai 2017Mehr Infos: www.karinaverlag.at/products/schwarz-band-9-aus-der-reihe-farbspiel-hardcover-sonderedition/#.WNDnWjTvMWE.facebookÜber den Verlag:http://regiowiki.at/wiki/Karina_VerlagGegründet wurde der Karina-Verlag im August 2014 von der Autorin Karin Pfolz. In Anlehnung an den Verein „Respekt für Dich – AutorInnen gegen Gewalt“, dessen Vorstandsvorsitzende sie ist.Jedes publizierte Buch des Verlages, jede CD, jedes Kunstwerk, unterstützt die Gewaltopferhilfe in Österreich. Außerdem veranstaltet „Respekt für Dich“ und der Karina-Verlag laufend Workshops an Schulen, zu den Themen Gewaltvermeidung, Mobbing, Mentortraining bei Lernproblemen usw.Jährlich erscheinen einige Anthologien unter dem Titel „Jedes Wort ein Atemzug“, deren gesamtes Honorar an GewaltfreiLeben geht. Daran beteiligen sich inzwischen über 1.200 AutorInnen weltweit.Für den Karina-Verlag und alle unsere Künstlerinnen und Künstler gilt immer:„Jedes Buch ist eine Träne weniger“Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Zu Ehren der ermordeten Autorin Nadia Sahlenbeck