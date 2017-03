Silversea enthüllt neues Design der Silver Cloud

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, März 2017: Die monegassische Luxusreederei Silversea veröffentlicht eine Auswahl an Renderings, die eine Vorschau auf das modern gestaltete Interieur der Silver Cloud nach ihrer Umwandlung in ein Expeditionsschiff mit Eisklasse ermöglichen. Die zugehörigen Umbauten finden zwischen August und Oktober dieses Jahres statt. Erstmals 1994 in See gestochen, bietet die Silver Cloud dabei weiterhin den gewohnten Luxus und Komfort des Silversea-Lifestyles, kombiniert mit der Kraft und Manövrierfähigkeit eines Expeditionsschiffs mit Eisklasse.Die neuen Renderings der Silver Cloud zeigen das luxuriöse Interieurdesign der öffentlichen Bereiche, wie zum Beispiel von La Terrazza, The Restaurant, der Observation Lounge, Panorama Lounge und der Venetian Lounge. La Terrazza beispielsweise erhält neue Teakholzböden, stilvolle Polstermöbel und eine erweiterte Beleuchtung, die das Restaurant in einem vollkommen neuen Licht erstrahlen lässt. Im The Restaurant wurden zusätzlich edle neue Teppiche und Polster verlegt. Dank umfangreicher Sanierungsmaßnahmen findet sich auf der Silver Cloud nun eine Observation Lounge, sowie ein mit modernsten Technogym-Geräten ausgestattetes Fitnessstudio.Eisklasse mit KlasseZusätzlich zu den Renovierungen im Inneren wird der Rumpf des Schiffes durch eine Multi-Millionen-Dollar-Umrüstung so verstärkt, dass die Silver Cloud sowohl polare als auch nicht-polare Gebiete befahren kann.Dank des Interieur-Updates können Expeditionsgäste der Silver Cloud auch weiterhin denSilversea-Luxus mit allen Annehmlichkeiten und gewohntem All-Inclusive-Lifestylegenießen. Eine auf 260 Personen in nicht-polaren, sowie nur 200 Personen in polarenRegionen begrenzte Gästekapazität bedeutet außerdem, dass Reisende den höchsten Gradan personalisiertem Service an Bord genießen können. Die besonders niedrige Kapazitätin Polarregionen gewährleistet darüber hinaus, dass alle Gäste die exklusiven Ziele derSilver Cloud gleichzeitig per Zodiac erkunden können.Luxuriöses Interieur und exklusive Routen"Als das erste Schiff in unserer Flotte nimmt die Silver Cloud seit Gründung der Reedereieinen einzigartigen Platz in der Geschichte von Silversea ein. Es ist ein besonderes Gefühl,nun weitere Details ihres Upgrades veröffentlichen zu dürfen. Wir freuen uns darauf, Gästean Bord der neuen Silver Cloud zu begrüßen und mit Ihnen das luxuriöse Interieur sowie dieexklusiven Routen zu erleben", so Barbara Muckermann, Chief Marketing Officer beiSilversea Cruises.Als die Silver Cloud im Jahre 1994 unter Antonio Lefebvre das erste Mal in See stach, setztesie einen neuen Standard in der Luxuskreuzfahrt-Branche. Sein Sohn, Manfredi Lefebvre,übernahm 2001 den Vorsitz bei Silversea und hat seither die Flotte von vier auf mittlerweileacht Schiffe – ein neuntes Schiff, die Silver Muse, befindet sich gerade im Bau – erweitert.Im Zuge der stetigen Erweiterung des Angebots kreierte die Reederei mit dem Launch derSilver Explorer im Jahr 2008 erstmals auch Expeditionskreuzfahrten.Das handverlesene Team der Silver Cloud wird aus bis zu 19 engagierten Expertenbestehen, die Gästen stets eindrucksvolle Erlebnisse auf der Reise ermöglichen. Ob selteneSehenswürdigkeiten, nie zuvor gehörte Klänge, historisches Wissen oderatemberaubende Geschichten zu den jeweiligen exklusiven Gebieten – das neueProgramm der Silver Cloud hat für jeden Gast etwas zu bieten. Die täglichen Präsentationenund Vorträge von Fachleuten im hochmodernen Theater an Bord werden außerdem in alleSuiten per Live-Stream übertragen.Hochauflösende Renderings zur Silver Cloud Expedition finden Sie hier.Über Silversea CruisesSilversea Cruises gilt unter dem Vorstand von Manfredi Lefebvre d’Ovidio als Vorreiter inder Luxus-Kreuzfahrtindustrie. Silversea bietet Gästen persönliche und ausschließlich mitgroßzügigen Suiten ausgestattete kleine und wendige Schiffe: Silver Cloud, Silver Wind,Silver Shadow, Silver Whisper, Silver Spirit – und ab April 2017 die Silver Muse – mit entspannter Atmosphäre und lässiger Eleganz. Zusammen mit den Expeditionsschiffen Silver Explorer, Silver Galapagos, Silver Discoverer und Silver Cloud Expedition umfassen die Silversea Routen 800 faszinierende Destinationen auf sieben Kontinenten, wie beispielsweise dem Mittelmeer, der Karibik sowie den Polar-Regionen.