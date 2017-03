ZTE Deutschland und Acal BFi Germany vereinbaren Premium-Partnerschaft

(fair-NEWS)

CeBIT, Hannover, 22. März 2017 – ZTE, international führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet, hat eine neue Premium-Partnerschaftsvereinbarung mit Acal BFi bekannt gegeben. Durch die Kooperation mit Acal BFi will das Unternehmen seine Reichweite in Deutschland vergrößern. Die Vereinbarung wurde heute am 22. März auf dem Stand von ZTE auf der CeBIT (Halle 12, Stand 53) offiziell unterzeichnet.Acal BFi ist ein führender europäischer Anbieter fortschrittlicher Technologie-Lösungen mit umfangreichem Know-how im Bereich der Carrier-Netze sowie der industriellen Kommunikation. Als Premium-Partner von ZTE erhält das Unternehmen die Autorisierung, Netzbetreibern und Kommunen in Deutschland die innovativen Glasfaser-Lösungen von ZTE zur Verfügung zu stellen.„Die Glasfaser-Produkte und Netzwerk-Lösungen von ZTE werden eine großartige Ergänzung unseres vorhandenen Portfolios darstellen“, erklärt Jörg Dübener, Geschäftsführer von Acal BFi. „Die hochentwickelte Technologie und umfassende Erfahrung von ZTE werden es uns ermöglichen, unseren Partnern und Kunden state-of-the-art Produkte und Lösungen zu liefern, unser Leistungsangebot rasch zu erweitern und damit unsere Führungsposition im Markt zu stärken. Acal BFi Germany sieht einen großen Nutzen in der Premium-Partnerschaft mit ZTE Deutschland. Unser Team verfügt über fundierte Erfahrungen im Carrier-Netz-Markt, und wir sind davon überzeugt, dass diese Erfahrung in Verbindung mit den branchenführenden Lösungen von ZTE zu einer Win-Win-Partnerschaft führen wird.“„Durch die neue Premium-Partnerbeziehung mit der Acal BFi Germany GmbH können wir unsere Wachstumspläne im deutschen Markt noch schneller umsetzen, da wir durch die enge Zusammenarbeit mit Acal BFi vom etablierten Vertriebsnetz dieses Unternehmens profitieren können“, erläutert Sun Jie, General Manager von ZTE Deutschland GmbH. „Wir setzen unsere Strategie fort, die Kommunikation mit Kooperationspartnern zu verstärken und wettbewerbsfähige Produkte und Lösungen anzubieten.“Mit Stand von Ende 2016 unterhielt ZTE weltweit Partnerschaften mit mehr als 3.000 Distributionspartnern.Über ZTEZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Kunden, Mobilfunkbetreiber, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Auf Basis seiner M-IKT-Strategie hat sich ZTE dem Anspruch verpflichtet, Kunden integrierte durchgängige Innovationen mit Spitzenleistungen und Mehrwert im Rahmen der Verschmelzung zwischen dem Telekommunikationsbereich und Informationstechnologiesektor bereitzustellen. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte-deutschland.de oder unter www.twitter.com/zte_deutschland PressekontaktZTE Deutschland GmbHSusanne BaumannParsevalstr. 1140468 DüsseldorfTel.: +49 163 81 99 405E-Mail: susanne.baumann@zte.com.cnPressekontaktAxiCom GmbHAnne KleinInfanteriestr. 1180797 MünchenTel.: +49 89 800 908 23E-Mail: anne.klein@axicom.com



Bildinformation: ZTE Deutschland und Acal BFi Germany vereinbaren Premium-Partnerschaft