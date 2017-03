(fair-NEWS)

Im Bereich Licht, Lampen und Beleuchtung hat es alles schon gegeben, das Rad kann man fast nicht neu erfinden. So die einhellige Meinung.Bis sich der Designer Markus Deussl auf den Weg machte um ein lange geplantes Projekt nun endlich in die Tat umzusetzen.Nach vielen Versuchen und Fehlschlägen, verzweifelten Tagen und Nächten des Experimentierens war es dann doch geschafft. Von der Idee bis zur Realisierung vergingen immerhin fast 20 Jahre.Mitte März 2017 war es dann so weit. Ein neues Design-Highlight aus dem Allgäu hat das Licht erblickt - im wahrsten Sinne des Wortes.



Bildinformation: Das Lichtrad neu erfunden