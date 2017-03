WABE-Jugendkongress gegen Rassismus mit Rapper 2schneidig

(fair-NEWS)

Am Donnerstag, 23. März 2017 lädt das Weser-Aller-Bündnis: Engagiert für Demokratie und Zivilcourage (WABE) im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus zum Jugendkongress „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ in das Kulturwerk Nienburg. Ab 10 Uhr erwartet die teilnehmenden Schüler und Lehrer aus der Region ein vielfältiges Programm mit Workshops zu den Themen Antiziganismus, Strategien und Aktionen gegen extreme Rechte, Hip-Hop gegen Rassismus, einer Stolperstein-APP und einem Argumentationstraining gegen Stammtischparolen.Nach einem Eröffnungsvortrag von Sportjournalist Ronny Blaschke zum Thema „Diskriminierung im Fußball/Sport! Was tun?“ werden die teilnehmenden Schüler in unterschiedlichen Workshops das Thema über unterschiedlichen Ansatzpunkte, die in über die Referenten eröffnet werden, weiter beleuchten. Zu Gast ist auch Martin Rietsch alias Sänger und Rapper „2schneidig“, der zwei Workshops „HipHop gegen Rassismus“ leiten wird.2schneidig ist seit Beginn seiner musikalischen Karriere vielfältig für Kinder und Jugendliche engagiert und gestaltet regelmäßig Projekttage an Schulen zu Themen wie Sucht- und Gewaltprävention, Antirassismus und Antimobbing. Als Deutscher mit nigerianischen Wurzeln hatte er bereits seit seiner Kindheit Begegnungen mit Alltagsrassismen – Begegnungen, die ihn geprägt haben. Heute macht sich der sympathische Musiker stark für Respekt und gegen Vorurteile. Dazu teilt er auch persönliche Erfahrungen und versteht es, durch seine Authentizität eine sensible Thematik nachhaltig auf Augenhöhe der Schüler zu vermitteln und sie in ihren Lebenswelten anzusprechen.Häufig kombiniert 2schneidig die Inhalte seiner Workshops und Seminare mit interaktiven und gruppenkompatiblen Elementen der HipHop-Kultur, wie beispielsweise Breakdance, Electric Boogie, Songwriting oder Beatboxing. Rückmeldungen von Lehrern, Schülern und Schulsozialarbeitern bestätigen seit Jahren, dass Projekte mit 2schneidig durch ihre Emotionalität nachhaltig bei den Schülern wirken und darüber hinaus mit sehr viel Spaß verbunden sind. Der preisgekrönte Künstler sensibilisiert Kinder und Jugendliche für Thematiken, die gesellschaftsrelevant sind, und stärkt sie in ihrem Selbstbewusstsein, um auch entgegen von Gruppenzwängen innerhalb einer Peergroup eine eigene Meinung zu bewahren und auch mal Nein sagen zu können.



Bildinformation: Martin Rietsch aka 2schneidig engagiert sich gegen Rassismus