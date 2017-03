Kreditkarte und Lastschrift als neue Zahlungsarten im Online-Shop

(fair-NEWS)

Eine Neuerung verzeichnet der Online-Shop von Susanne Scharl mit exklusiven und ausgefallenen Mode-Artikeln für Damen ( www.susanne-scharl.de/Damenmode ): seit Kurzem ist es für die Kundin möglich, ihren Online-Einkauf im Shop auch über die beliebten Zahlungsoptionen Lastschrift oder Kreditkarte zu erwerben. Damit vergrößert der Online-Shop nicht nur sein Sortiment ( www.susanne-scharl.de/Sortiment ) um die kürzlich hinzugenommene Mode-Kategorie "Kleider", sondern bietet der Kundin auch eine Erweiterung der Zahlungsarten an. "Weil viele Online-Einkäufer gern per Kreditkarte oder Lastschrift im Internet bezahlen, insbesondere im Mode- und Textilbereich, war es für mich ein logischer Schritt, auch diese beiden Zahlungsmöglichkeiten im Bestellvorgang anzubieten", erklärt die Online-Shop-Besitzerin. Bisher war es nur möglich, den Bezahlvorgang im Shop per Vorkasse oder PayPal abzuschließen. Das Shop-Sortiment umfasst neben origineller Damenmode für die Frau mit Stil auch Accessoires und Ohrringe, welche sich ebenfalls durch Kreativität und Extravaganz auszeichnen. Preislich liegen alle Artikel in einem höheren Bereich, was der inländischen Herstellung "Made in Germany" sowie der hohen Qualität geschuldet ist. Die faire Mode-Produktion gewinnt einen immer höheren Stellenwert und ist häufig ausschlaggebend für den Einkauf von Textilien im Internet.Bezahlt werden können die schicken Mode-Produkte im Shop also auch per Lastschrift oder Kreditkarte. Die Auswahl der gewünschten Zahlungsmethode ( www.susanne-scharl.de/Zahlungsarten ) erfolgt im Bestellvorgang, der äußerst einfach und bequem gestaltet ist. Beim Klick auf die Zahlungsmethoden Lastschrift oder Kreditkarte wird die Kundin auf die PayPal-Seite weitergeleitet, was damit zusammenhängt, dass die beiden Zahlungsarten über den Zahlungsdienstleister PayPal in den Shop eingebunden sind. Hier werden die benötigten Daten zur Zahlung angegeben. Das Gute daran ist, dass die Kundin hierfür kein eigenes PayPal-Konto benötigt. Durch die Hinzunahme der beiden populären Zahlungsoptionen verspricht sich die Münchner Online-Shop-Betreiberin nicht nur eine steigende Anzahl an Neukunden, die bisher nicht ihre gewünschte Bezahlmöglichkeit im Shop gefunden haben, sondern auch eine Reduzierung der Kaufabbrüche. Immer mehr Online-Shopper sind es nämlich gewohnt, von den Händlern eine breite Auswahl an Zahlungsmöglichkeiten angeboten zu bekommen. Falls dies nicht der Fall ist, wird der Kaufvorgang häufig im Endstadium abgebrochen, was sehr ärgerlich für den Händler ist. Genau diese Vielfalt kann der Shop nun mit den vier Zahlungsarten Vorkasse, PayPal, Lastschrift und Kreditkarte anbieten und erwartet dadurch einen Schub bei den Neukundenbestellungen.



Bildinformation: Copyright: Susanne Scharl