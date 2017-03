Best-Ager-Urlaub in Deutschland

(fair-NEWS)

Der Best-Ager verreist gerne und viel. Es werden Reisen in die USA, nach Thailand, Südafrika und fern der Heimat gebucht. Urlaub in Deutschland? Darüber wird sich kaum Gedanken gemacht. Vielleicht dann, wenn das Fliegen irgendwann beschwerlicher werden sollte. "Das kann man ja immer noch machen, das läuft nicht weg", ist die allgemeine Ansicht. Dass es in Deutschland so viele schöne Dinge zu entdecken gibt, ist dem Urlauber 50plus bewusst. Weitere Gründe, einen Urlaub in Deutschland auf später zu verschieben, ist die Tatsache, dass der Urlauber 50plus denkt: Urlaub in Deutschland ist zu teuer. Der zweite Grund ist für viele, dass das Wetter unvorhersehbar ist. Skeptiker meinen, dass ein Urlaub in Deutschland sich nicht so richtig wir "Urlaub machen" anfühlt. Sonne satt, ob in der Karibik auf den Kanaren öder im Süden Europas … das hat jeder Best-Ager bereits erlebt. Da ist es wirklich an der Zeit Abwechslung in die Reiseerlebnisse zu bringen. Einen Versuch ist es allemal wert. In Bayern gibt es wunderschöne Ecken zu entdecken. Da gibt es am Chiemsee das einzigartige Sommerfestival zu besuchen. Sicher ein langer Weg, egal ob der Reisende aus dem Westen oder dem hohen Norden kommt. Es ist lohnenswert, denn wunderschöne Locations laden zum Relaxen ein. Dazu können mit dem Schiff Schifffahrten auf dem Chiemsee unternommen werden. Der Kontrast ist einzigartig. Frische Bergluft kombiniert mit frischer Seeluft ist eine Erholung für Körper und Seele. Hohe, Berge, schroffe Fels-Pyramiden und der Berg Watzmann, der immer noch begeistert. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es viele und für jeden Geldbeutel. 4 bis 5-Sterne Hotels laden ein mit einer gewissen Exklusivität, aber auch gemütliche Pensionen, die etwas günstiger sind, haben ihren Reiz. Es ist kein Urlaub im Ausland, aber es fühlt sich trotzdem anders an. Denn man spricht dort Bayrisch! Wer in den Süden von Deutschland reist ist und gerne aktiv sein möchte, kann mit dem Fahrrad eine kleine Alpenüberquerung unternehmen. Geführte Touren mit erfahrenen Guides von Deutschland nach Italien für jeden Schwierigkeitsgrad sind eine schöne Herausforderung und eine wunderbare Abwechslung. Für den aktiven Urlauber 50plus ein idealer Urlaub. Regelmäßige Pausen lassen den Aktivurlauber die wunderschöne Landschaft genießen. Meist wird in gemütlichen Pensionen übernachtet und wenn nach ein paar Tagen Italien erreicht ist, weiß der Best-Ager was er getan hat. Kleine Beispiele für einen Urlaub in Deutschland. Aber eins ist sicher: die Beispiele können noch um ein Vielfaches erweitert werden und das zeigt, dass Urlaub 50plus in Deutschland attraktiv ist und bleibt.Agentur:BestAgePartners - Consulting - Das Portal speziell für BestAger und Senioren. Lifestyle, Reisen, Kultur, Beauty, Wellness und Gesundheit für die Generation 50plus. Highlights für Best Ager und Senioren, alles das was ab 50plus geliebt und gelebt wird. Hier arbeitet die Inhaberin Silke Ruge von BestAgePartners nur mit den besten Partnern zusammen, um ganz individuell die Bedürfnisse und Wünsche der Best Ager und Senioren zu erfüllen. Beratung, Content-Marketing und Online Presse für die Generation 50plus – das ist BestAgePartners.



Bildinformation: (c)BestAgePartners - Best-Agerin Silke Ruge verbringt Urlaub in Deutschland