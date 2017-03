(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 21. März 2017. Ein Zimmer mit einer unglaublichen Aussicht, die sich jeden Morgen ändert: Das ist das kreative Herz der neuen Video-Kampagne „A room with many views“ von QuébecOriginal. Das Paar, Glennis LaRoe und Kip Geddes aus Boston/USA, wird auf seiner Reise in einem mobilen Zimmer durch die ostkanadische Provinz geflogen, gefahren und geschippert, ohne zu wissen, wohin die Reise geht. Jeden Morgen wachen sie vor einer anderen Kulisse auf – Leuchtturm, Sankt-Lorenz-Strom, Québec City, Montréal.Der „Room with many Views“ führt sowohl das Paar als auch den Betrachter auf eine ganz besondere Entdeckungsreise. „Wir hatten keine Ahnung was uns erwartet, aber als wir am ersten Morgen die Tür unseres kleinen Zimmers öffneten, wussten wir, dass diese Reise etwas ganz Besonderes sein wird. Reisen ohne Erwartungen ist wie ein Film zu sehen, ohne den Trailer zu kennen", sagen Glennis LaRoe und Kip Geddes begeistert.Der neue Film von QuébecOriginal zeigt die Vielfältigkeit der ostkanadischen Provinz und soll Lust machen auf die mannigfaltigen Abenteuer, die jeden Tag auf uns warten.



Bildinformation: Neue Video-Kampagne der Provinz Québec: „A Room with many Views“