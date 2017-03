Goldene Orden aus der Kaiserzeit

(fair-NEWS)

Wer sich in die Kaiserzeit zurücksetzen möchte,kann am 1. April GOLDENE ORDEN aus dieser Zeit ersteigernAm 1. April ist es schon wieder soweit.Das Auktionshaus Jentsch hat unter anderem aus einem Adelsnachlass;den kaiserlich Österreichischen Franz Joseph Orden, der in der Zeit von 1849 bis 1914 verleihen wurde, den kaiserlichen Leopold Orden- ein Ritterkreuz -ebenfalls in Gold in einer Original Schatulle, sowie den Fürstlich Schaumburg Lippischen Hausorden mit Band auch in 18 Karat Gold für die Auktion bekommen.Selbstverständlich dürfen Goldmünzen des Deutschen Reiches und auch Goldbarren nicht fehlen.Eine umfangreiche Uhrensammlung auch die der Edelmanufakturen, eine Schatulle aus derweltbekannten TIFFANY Werkstatt. New YorkPorzellan der berühmten deutschen Werkstätten, Numismatik Briefe aus der Deutschen Mark Zeit.Silber und umfangrieche Schmuckobjekte runden das Angebot ab.Auffällig ist wohl eine einmalige hundertjährige Holzbildhauerarbeit; eine handgeschnitzte Figuren - Kapelle der Heilsarmee mit einem Wurstverkäufer.Die Besichtigung ist von 14 bis 14:00 Uhr, der Beginn: 14:00Uhr.Der Katalog und eine Bildergalerie sind bereits im Internet einzusehen.



Bildinformation: 100 Jahre alte geschnitzte Figuren Kapelle der Heilsarmee