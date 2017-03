ITB Berlin – Computer-L.A.N. auf der weltweit größten Reisemesse

(fair-NEWS) Schon längst ist die ITB keine Messe mehr, in der sich nur die verschiedenen Reisegebiete präsentieren. Auch Fachanbieter finden dort ihr Zielpublikum. L.A.N. hat in diesem Jahr verstärkt den SeminarManager gezeigt. Der Trend Reisen mit Weiterbildung zu verbinden scheint ungebrochen. L.A.N. bietet die passgenaue Software für die Veranstalter.



Auch in diesem Jahr war der Besuch der weltweit größten Tourismusmesse ein großes Highlight für das Messeteam von L.A.N.. Im März kamen rund 10.000 Unternehmen aus 184 Ländern auf der ITB zusammen.



An vier Tagen präsentierten sie den Haus- und SeminarManager an ihrem Messestand den interessierten Fachbesuchern.



Mit ihrer Software, für strukturierte Verwaltung und professionelle Organisation von Bildungsstätten und Seminarhäusern, war L.A.N. mitten auf der Reisemesse genau der richtige Ansprechpartner für Veranstalter von Gruppenreisen oder Seminaren.



Geschäftsführer Michael Haeuser, der selbst auch vor Ort war, berichtet: „Die Messe ist immer wieder ein schöner Treffpunkt für unsere Kunden. Neben zahlreichen neuen Kontakten, nutzten auch Bestandskunden die Gelegenheit, um sich auch über die Neuerungen der Version X6 des Haus- und SeminarManagers zu informieren.“