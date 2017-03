San Jose und seine Event-Highlights bis September 2017: Vom Weinfestival bis zur Winchester Mystery Tour

(fair-NEWS)

– Von wegen Valley der Supernerds! Das kalifornische San Jose lockt ganzjährig mit kreativen Kunst-, Kultur-, Musik- und Sportevents sowie hervorragender Gastronomie und perfekter Lage– Fünf Lufthansa-Direktflüge pro Woche von Frankfurt nach San Jose –San Jose/Frankfurt, 22. März 2017. San Jose in Kalifornien, das ist die Hauptstadt des Silicon Valley und eine lebendige Großstadt, in der kreative Köpfe an der Zukunft arbeiten. Doch wer glaubt, dass die zehntgrößte Stadt der USA nur Nerds anspricht, liegt falsch: Eine abwechslungsreiche Kultur- und Gastronomieszene bereichert das Angebot der Metropole, die in unmittelbarer Nähe zu den Küstenregionen Santa Cruz und Monterey und zu Nationalparks wie dem Yosemite National Park liegt und damit der perfekte Ausgangspunkt für einen Roadtrip durch Nordkalifornien ist. Seit Juni 2016 ist San Jose außerdem mit fünf Lufthansa-Direktflügen wöchentlich ab Frankfurt optimal erreichbar.Hier einige Veranstaltungshighlights:FESTE, KUNST, MUSIK & SPORT The San Jose Museum of Quilts & Textiles (Februar bis April 2017)Zum ersten Mal präsentiert das Museum in einer Ausstellung zeitgenössische Webkunst und Wandteppiche. Die weltweit anerkannte Künstlerin Lia Cook zeigt eine Sammlung zum Thema „Cerebral Touch: Lia Cook 1980 – now“ und verbindet Webkunst, Fotografie und Neurowissenschaft zu einzigartigen Werken. Die „American Tapestry Biennal 11“ hat ihre letzte Station im San Jose Museum of Quilts & Textiles (SJMQT) und stellt Werke aus acht verschiedenen Ländern aus, die neue Möglichkeiten in Sachen Form und Oberflächenstruktur ausloten. Außerdem gastiert die Ausstellung „Line Dufour: Fate Destiny and Self Determination“ in San Jose: Die interaktive Kunstinstallation besteht aus Hunderten gewebter Einsendungen aus über 20 Ländern.Ausstellung „Your Mind, This Moment: Art and the Practice of Attention“ (17. Februar bis 27. August 2017)Diese Ausstellung im San Jose Museum of Art ist ein Experiment, das das geduldige Betrachten von minimalistischer, abstrakter und konzeptueller Kunst unter Anwendung bewusster Meditationstechniken untersucht. Die ausgestellten Werke stammen unter anderem von Anne Appleby, Lesley Dill, Chris Fraser, Mineko Grimmer und Tam Van Tran.Winchester Mystery House Explore More Tour (Frühjahr 2017)Der Grundstein für das viktorianische Herrenhaus wurde von Sarah Winchester, der Witwe des Gewehrfabrikanten William Winchester, 1884 gelegt. Nach dem Verlust ihrer kleinen Tochter und ihres Mannes wandte sich Sarah Winchester einem Medium zu und begann die Geister jener zu fürchten, die durch das Winchester-Gewehr ihr Leben verloren. Um sich vor den Gespenstern zu schützen, ließ sie das Haus wie ein Labyrinth bauen: Türen, hinter denen sich nur eine Wand befindet, eine Treppe, die sieben Stufen hinab und dann wieder elf hinauf führt, eine andere Treppe, die einfach in der Decke endet, eine Tür, die in den Abgrund führt – dies sind nur einige der Kuriositäten im Winchester Mystery House. Erstmals werden in diesem Jahr den Besuchern im Rahmen der „Explorer More Tour“ – der ersten brandneuen Tour seit zwei Jahrzehnten – Bereiche des Hauses gezeigt, die vorher nicht für die Öffentlichkeit zugänglich waren.6 th Annual Taco Festival of Innovation (27. Mai 2017)Die größte und beste Auswahl an den verschiedensten Tacos finden Freunde des mexikanischen Teiggerichts in San Joses History Park.AMGEN Tour of California (15. Mai 2017)Die Rad-Elite der Welt kommt im Rahmen der AMGEN Tour of California jedes Jahr auch in San Jose zusammen.Jazz on the Plazz, Los Gatos Music & Arts (21. Juni bis 23. August 2017)Auf der Los Gatos Town Plaza sitzen, einen Wein trinken und dabei erstklassigen Jazzklängen lauschen – das finden Besucher donnerstags zwischen Juni und August von 18.30 bis 20.30 Uhr.Tahiti Fête of San Jose (1. bis 3. Juli 2017)Der größte Wettbewerb für tahitischen Tanz in den USA zelebriert die Kultur der Südseeinsel. Neben den Tanzdarbietungen kommen die Besucher auch in den Genuss von polynesischen Spezialitäten und Kunsthandwerker stellen ihre Kreationen aus.Obon Festival Japantown San Jose (8. bis 9. Juli 2017) Die japanische Gemeinde San Joses veranstaltet dieses Festival jedes Jahr im Juli mit Spezialitäten ihres Heimatlandes, Ausstellungen, Vorführungen und einer großen Parade mit mehr als 1.000 Tänzern in traditionellen Kostümen.Freundschaftsspiel Eintracht Frankfurt gegen San Jose Earthquakes (14. Juli 2017)Der hessische Erstbundesligist tritt im Avaya Stadium von San Jose gegen die Mannschaft der Stadt, die San Jose Earthquakes, an. Tickets gibt es unter www.ticketmaster.com San Jose Renaissance Faire (5. bis 6. August 2017)Wenn Shakespeares England plötzlich an der Westküste der USA zum Leben erweckt wird, findet wieder die Renaissance Fair von San Jose statt. 800 kostümierte Darsteller, die musizieren, jonglieren oder auf Rittersart kämpfen, machen diese Epoche für Kinder und Erwachsene greifbar.2017 Santa Clara Art and Wine Festival (16. und 17. September 2017)Das jährliche Santa Clara Art and Wine Festival ist inzwischen Tradition. Bei dem Benefizevent fließen die Einnahmen aus dem Verkauf der lokalen feinen Weine und regionalem Kunsthandwerk in wohltätige Zwecke.Anbindung: Lufthansa bietet fünf Mal pro Woche Direktflüge vom Frankfurt Airport zum Mineta San Jose International Airport an. Dort können Reisende die Wartezeit auf dem futuristischsten Spielplatz der Welt verbringen, auf dem der singende, tanzende und Labyrinth-überwindende Roboter iPal™ des chinesischen Unternehmen Avatar Mind der Unterhaltung dient. Im Terminal 2 nahe Gate 25 ist der Social Robot in Aktion. Über San Jose Bekannt als Hauptstadt des Silicon Valley ist San Jose auf Platz zehn der größten Städte der USA und drittgrößte Stadt Kaliforniens mit einer multikulturellen Bevölkerung von über einer Million Einwohnern. Gegründet wurde San Jose 1777 und war einst die Hauptstadt von Kalifornien. Über 6600 Unternehmen aus der Technologie- und Digital-Branche haben ihren Sitz im Großraum San Jose, darunter Weltfirmen wie Apple und Facebook. Zudem liegt San Jose nahe der Küstenregionen Santa Cruz und Monterey sowie in unmittelbarer Nähe zu den großen Nationalparks wie dem Yosemite National Park.



