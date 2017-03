(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 22. März 2017. Ein Zimmer mit einer unglaublichen Aussicht, die sich jeden Morgen ändert: Das ist das kreative Herz der neuen Video-Kampagne „A Room with many Views“ von QuébecOriginal. Das Paar, Glennis LaRoe und Kip Geddes aus Boston/USA, wird auf seiner Reise in einem mobilen Zimmer durch die ostkanadische Provinz geflogen, gefahren und geschippert, ohne zu wissen, wohin die Reise geht. Jeden Morgen wachen sie vor einer anderen Kulisse auf – Leuchtturm, Sankt-Lorenz-Strom, Québec City, Montreal.Für Reisebüroexpedienten bietet sich nun die Chance, selber in Québec aufzuwachen: Ab sofort können sie an der Verlosung eines Platzes auf dem Québec FAM Trip vom 13. bis 19. Mai 2017 teilnehmen. Um mitzumachen, sollen die Expedienten das neue Video „A Room with many Views“ auf der YouTube Seite liken und in einer E-Mail mit dem Betreff „Ich will nach Québec“ an ichwillnachquebec@gce-agency.com ihren favorisierten Ausblick mitteilen. Das Video kann ebenfalls auf den Seiten der Reisebüros und Veranstalter geteilt werden.„Unser touristisches Angebot in Québec ist so vielfältig, dass Reisende jeden Tag eine ganz neue Erfahrung erleben können. Es ist genau diese unglaubliche Vielfalt, die unsere Provinz so besonders macht und genau das wollen wir mit der Kampagne zeigen", erklärt Sébastien Viau, Vizepräsident, Alliance de l'industrie touristique du Québec.



Bildinformation: QuebecOriginal verlost Platz für FAM Trip im Mai 2017