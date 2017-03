Bevorstehendes Kaufsignal für Gold – Vienna Life rät zu Edelmetall-Fonds

(fair-NEWS)

Gemäß den Erkenntnissen des Börsen-Trendfolge-Dienstes TRENDBRIEF steht ein Kaufsignal für Gold unmittelbar bevor. Die liechtensteinische Vienna Life Lebensversicherung AG bietet Anlegern über Gold- und Edelmetall-Fonds eine Reihe von Investitionsmöglichkeiten, um von diesem Trend zu profitieren.Die Kurse der Basismetalle wie Kupfer, Nickel oder Aluminium haben seit Beginn des Jahres um 10 bis 20 Prozent zugelegt, während Silber um 12 Prozent gestiegen ist – und Gold wird folgen, das zeichnet sich bereits am Zuwachs der Goldminen-Aktien ab. Vieles deutet auf einen erneuten Goldpreis-Boom hin. TRENDBRIEF erwartet einen deutlichen Aufwärtstrend und weist darauf hin, das anstehende Kaufsignal nicht zu versäumen. Eine gute Nachricht für Sparer in Zeiten der Null- oder Negativzinsen – denn Unternehmen wie Vienna Life aus Liechtenstein bieten zeitgemäße Alternativen zum klassischen Spar- oder Tagesgeldkonto: fondsgebundene Versicherungen mit Gold- bzw. Edelmetall-Fonds.Vor allem in in Zeiten, in denen der Wertverlust des Geldes in regelmäßigem Turnus auf zahlreichen Bankkonten stattfindet, sind sichere und rentierliche Werte gefragt. Edelmetalle, insbesondere Gold, gelten seit Jahrzehnten trotz einiger Kursschwankungen zu den krisenfesten und wertstabilen Rohstoffen. Unternehmen wie Vienna Life ermöglichen es Investoren, von dieser Wertstabilität zu profitieren.Bei Vermögensbildungs- bzw. Kapitalschutzpolicen werden bei Vienna Life diversifizierte Portfolien zusammengestellt, das aus sachwertorientierten Anlagen und Edelmetallfonds bestehen. Dabei fließt ein Teil des investierten Kapitals in physisches Gold, gelagert am Vienna Life-Standort Liechtenstein bei einer namhaften Bank. Zu den Edelmetall-Fonds gehören unter anderem der GoldInvest Plus Fonds sowie der Silver Plus Fonds. Über die genaue Zusammensetzung des persönlichen Portfolios entscheidet der Kunde – auf Wunsch kann das eingesetzte Kapital auch zu 100 Prozent in Gold angelegt werden.Die Investition in Edelmetall-Fonds gehört zu den effektivsten Methoden der privaten Altersvorsorge und des Vermögensaufbaus. Mit im Vergleich zu konventionellen Sparanlagen sehr attrativen Renditechancen und einer effizienten Kapitalstreuung ist sie ein geeignetes Vorsorgemodell, auch für Geringsparer. Bei Vienna Life zum Beispiel ist ein Einstieg bereits ab 50 Euro oder einer einmaligen Zahlung von 5.000 Euro möglich. Eine Beratung zum Aufbau des individuellen Portfolios sollte in jedem Fall in Anspruch genommen werden.Weitere Informationen: www.viennalife.de



Bildinformation: Logo Vienna Life AG