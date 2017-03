Heiligenfeld zum vierten Mal als "BESTE ARBEITGEBER GESUNDHEIT UND SOZIALES 2017" ausgezeichnet

(fair-NEWS)

Berlin/Bad Kissingen Die Heiligenfeld Kliniken aus dem fränkischen Bad Kissingen sind beim Great Place to Work® Wettbewerb „Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales 2017“ für ihre Qualität und Attraktivität als Arbeitgeber ausgezeichnet worden. In der Kategorie „Kliniken“ erreichten sie nach 2007, 2011 und 2014 erneut den 1. Platz des Wettbewerbs.Verliehen wurde die Auszeichnung am 15. März 2017 in Berlin vom Great Place to Work® Institut Deutschland. Unterstützt wird der Wettbewerb vom Zeitverlag, dem Herausgeber der Wochenzeitung DIE ZEIT. Ausgezeichnet wurden Einrichtungen aus der Gesundheits- und Sozialbranche, die aus Sicht ihrer Beschäftigten eine besonders vertrauenswürdige, wertschätzende und attraktive Arbeitsplatzkultur haben.„Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Mitarbeiter Ihr Vertrauen in uns in dieser Befragung zum vierten Mal bestätigt haben. Das bekräftigt uns darin, dass wir den richtigen Kurs eingeschlagen haben. Für uns sind Mitarbeiter mehr als reine Arbeitskräfte. Vielmehr sind sie Menschen, denen wir Raum geben möchten, ihr Potenzial bestmöglich zu entfalten. Deshalb verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, indem wir alle Lebensbereiche mit einbeziehen", sagt Dr. Joachim Galuska, Mitbegründer und Geschäftsführer der Heiligenfeld Kliniken.Mitarbeiterbefragung und AuditDer Auszeichnung vorausgegangen war eine ausführliche Befragung der Mitarbeiter unter anderem zu den zentralen Arbeitsplatzthemen Vertrauen, Identifikation, Teamgeist, berufliche Entwicklung, Vergütung, Gesundheitsförderung und Work-Life-Balance. Zudem wurde die Qualität der Maßnahmen der Personal- und Führungsarbeit im Unternehmen bewertet.Insgesamt nahmen über 50 Krankenhäuser, Pflege- und Sozialeinrichtungen an der aktuellen Benchmark-Untersuchung zur Qualität und Attraktivität der Arbeitsplatzkultur teil und stellten sich einer unabhängigen Prüfung durch das Great Place to Work® Institut. Der Arbeitgeberwettbewerb „Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales 2017“ fand in diesem Jahr zum elften Mal statt.Innovative PersonalentwicklungDie Heiligenfeld Kliniken pflegen eine ganz besondere Unternehmenskultur. Was das Unternehmen auszeichnet, ist die enge Verbindung zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitern. Hierzu Kirstin Hartfiel, Leiterin Personalmanagement: "Wir verstehen uns als lernende Organisation und möchten auch zukünftig unseren Mitarbeitern mit unserer Unternehmenskultur ein Feld des gemeinsamen Lernens und Arbeitens ermöglichen, das Lebendigkeit, Liebe zum Leben, persönliches Wachstum, Kreativität und Lebensfreude fördert. ". Einen hohen Stellenwert in Heiligenfeld genießt das Qualitätsmanagement, in das die Mitarbeiter durch regelmäßige QM-Projekte eingebunden werden. Außerdem motiviert, dass die Klinik die Weiterbildung und Qualifizierung ihrer Mitarbeiter engagiert fördert: Ein differenzierter Fortbildungsplan für die einzelnen Arbeitsteams, eine eigene Akademie mit Weiterbildungsangeboten für Externe und Mitarbeiter, Freistellung für Fortbildungen sowie interne und externe Supervisionen sind nur einige der zahlreichen Angebote.Ökologische Ausrichtung und Betriebliche GesundheitsförderungAls Einrichtung des Gesundheitswesens fühlen sich die Heiligenfeld Kliniken nicht nur der Heilung von Kranken verpflichtet, sondern möchte auch günstige Rahmenbedingungen für Mitarbeiter und Patienten schaffen. Dazu gehört unter anderem ein großes Programm der betrieblichen Gesundheitsförderung der Mitarbeiter, aber auch die ökologische Ausrichtung in allen Bereichen, ob bei Ernährung, Einrichtung, Bauen und Energieverbrauch. Auch eine biozertifizierte vollwertig ausgerichtete Küche, eine ökologische Architektur, ein eigener Betriebsarzt sowie Arbeitsplatzanalysen und Gesundheitsberatung durch die Physiotherapeuten der Klinik sind Teil des Unternehmenskonzepts.UnternehmensprofilDie Heiligenfeld GmbH ist eine Klinikgruppe mit dem Schwerpunkt psychosomatischer Behandlung. Neben gegenwärtig sechs Kliniken für Psychosomatische Medizin – drei davon am Hauptstandort Bad Kissingen sowie in Uffenheim, in Bad Grönenbach im Allgäu und in Form einer Familienklinik in Waldmünchen – gehören eine orthopädisch-onkologische Reha-Klinik in Bad Kissingen, eine eigene Akademie sowie eine Unternehmensberatung zum Unternehmen. Im Spätsommer eröffnet auf dem Gelände des Unfallkrankenhauses Berlin (ukb) die Heiligenfeld Klinik Berlin. Das Privatkrankenhaus richtet sich vornehmlich an traumatisierte Patienten. Die Heiligenfeld Kliniken beschäftigen ca. 950 Mitarbeiter und zeichnen sich durch eine werteorientierte Unternehmensphilosophie aus, die neben wirtschaftlichen Werten auch humanistische, soziale, ökologische und spirituelle Werte einbezieht. Sowohl in der Patientenbehandlung als auch in der Unternehmenskultur, im öffentlichen Wirken und wirtschaftlichen Handeln werden diese Werte auf eine ganzheitliche Weise realisiert.



Bildinformation: Die Heiligenfeld Kliniken freuen sich sehr über die fantastische Auszeichnung.