Opas Ohrensessel in frechen Trendstoffen.

Wer gerne lustvoll rumsitzt, mit einem guten Buch und einem leckeren Cappuccino, der kann sich jetzt in den neuen Ohrensessel „Doron" von Blue Wall Design kuscheln. Üppig gepolstert, gemütliche Armlehnen und gedrechselte Beine - bei der Form haben sich die Designer bewusst an Altbewährtes gehalten. Was man bei Auswahl der Polsterstoffe nicht sagen kann. Hier überrascht Opas Ohrensessel mit farbenfrohen Trendstoffen. Braun und Breitcord war gestern – Blue Wall setzt auf Crocus, Lime und Pistachio. Den Designern ist hier ein reizvoller Kontrast zwischen Tradition und Trend gelungen. Der Ohrensessel „Doron" ist ein gemütlicher Lieblingsplatz, der im Raum spannende Akzente setzt. Und wer es richtig bequem machen möchte, der gönnt sich zum farbenfrohen Sesselklassiker den hübschen Fußhocker „Drouette" Entweder in der gleichen Polsterfarbe oder man kombiniert zwei Stoffe zu einem besonders frechen Look. Seinen neuen Lieblingsplatz kann man bei https://www.blue-wall-design.de entdecken und dort direkt in seinem Wunschstoff auswählen und nach Hause liefern lassen.FaktsSessel „Doron"Höhe: 101 Breite: 86 Tiefe: 81Stoffentwürfe von Designers Guild London. 100% Baumwolle recycelt.Stofffarben: Crocus, Pistachio, Berry, Teal, Lime, Damson.Preis: € 789,-Fußhocker „Drouette"Höhe: 43 Breite: 53 Tiefe: 43Stoffentwürfe von Designers Guild London. 100% Baumwolle recycelt.Stofffarben: Crocus, Pistachio, Berry, Teal, Lime, Damson.Preis: € 379,-



Bildinformation: Sessel Doron/ Blue Wall Design