EcoIntense zählt zu den besten Arbeitgebern der ITK-Branche

(fair-NEWS)

Die EcoIntense GmbH erhält die Auszeichnung „Beste Arbeitgeber in der ITK 2017“. Das unabhängige Great Place to Work® Institut zeichnet den Softwarehersteller bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr aus. Mit seiner Online-Lösung für Arbeitssicherheit, Umweltmanagement und Nachhaltigkeit EcoWebDesk gehört das Berliner Unternehmen zu den Top-Arbeitgebern in der Informations- und Telekommunikationsbranche. „Diese Auszeichnung verdeutlicht erneut, dass EcoIntense nicht nur regional zu den besten Arbeitgebern gehört, sondern auch in der ITK-Branche insgesamt sehr attraktiv für Mitarbeiter als auch für Bewerber ist“, so Markus Becker, Geschäftsführer der EcoIntense GmbH.Die Erkenntnisse aus der Benchmarkstudie wurden aus einer ausführlichen anonymen Mitarbeiterbefragung gewonnen. Darüber hinaus wurde das Management zu förderlichen Maßnahmen und Angeboten der Personalarbeit im Unternehmen befragt. „Die Auszeichnung steht für eine gute und authentische Unternehmenskultur, die insbesondere von Werten wie Vertrauen, Fairness, Wertschätzung und Teamgeist geprägt ist“, sagt Andreas Schubert, Geschäftsführer beim deutschen Great Place to Work® Institut, einem international tätigen Forschungs- und Beratungsnetzwerk, das Unternehmen in rund 50 Ländern weltweit bei der Gestaltung einer mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur unterstützt.



Bildinformation: EcoIntense