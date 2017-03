ZTE und Stadt Düsseldorf beenden erfolgreich Pilotprojekt zur digitalen Gesundheitsfürsorge für ältere Menschen

(fair-NEWS)

Düsseldorf/CeBIT, Hannover, 23. März 2017 – ZTE, international führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet, und das Gesundheitsdezernat der Stadt Düsseldorf haben den erfolgreichen Abschluss des im letzten Jahr begonnenen eHealthcare-Pilot¬projektes bekannt gegeben. Die beiden Partner erprobten in Seniorenwohnungen der AWO (Arbeiterwohlfahrt) Düsseldorf mit 10 freiwilligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern den Einsatz von digitalen Technologien für die präventive Gesund¬heits¬fürsorge. Fazit: Die eHealthcare-Lösung wird von Teilnehmern, Pflegern und Angehörigen als außerordentlich hilfreich bewertet. Sie ermöglicht es älteren Menschen, länger sicher zu Hause wohnen zu können.Düsseldorf engagiert sich beim Thema GesundheitDie Stadt Düsseldorf ist Vorreiter bei der Einführung von Smart-City-Technologien und setzt insbesondere beim Thema Gesundheit auf intelligente Lösungen. Aus diesem Grund wurde vor einem Jahr, anlässlich der CeBIT 2016, der Start eines eHealthcare-Pilotprojektes beschlossen. Im Rahmen dieses Projektes sollte die Praktikabilität, die Akzepanz und der Nutzen von digitalen Technologien bei der Gesundheitsfürsorge für ältere, allein lebende Menschen untersucht werden. „Das Pilotprojekt hat auf eindrucksvolle Weise bewiesen, wie wir die Lebenssituation älterer Menschen mit smarter Technik konkret verbessern können. Ohne die Unterstützung durch digitale Technologien werden wir dem demografischen Wandel nicht begegnen können. Auch und gerade beim Thema Gesundheit will Düsseldorf digital nach vorne“, erläutert Prof. Dr. Meyer-Falcke, Gesundheitsdezernent und Beigeordneter der Stadt Düsseldorf.Für das eHealthcare-Pilotprojekt wurde die weCare-Lösung von ZTE in 10 Seniorenwohnungen der AWO eingebaut. Das System basiert auf einer Reihe von kleinen, unaufdringlichen Sensoren und einer intelligenten Analyseplattform, die es erlauben, ein Auge auf ältere Familienmitglieder und Freunde zu haben – ein passives Monitoring, ohne den Einsatz von Kameras. Über die Smartphone-App weCare Pro werden Angehörige und Pflegende über den aktuellen Stand des Wohlbefindens des älteren Menschen informiert und könnten bei Auffälligkeiten gegebe¬nen¬falls bereits präventiv tätig werden.Fazit: Durchweg positivDie Bewertung durch die zwischen 75 und 90 Jahre alten Teilnehmerinnen und Teilnehmer war durchweg positiv. Insgesamt hat sie ergeben, dass sich die älteren Menschen durch die ZTE weCare-Lösung mehrheitlich sicherer fühlen und auch das Gefühl haben, dass Pflegerinnen und Angehörige besser über ihren Gesundheitszustand Bescheid wissen. Positiv hervorgehoben wurde auch, dass die verbauten Sensoren überhaupt nicht als störend empfunden, ja gar nicht bemerkt wurden.Angehörige äußerten sich ebenfalls positiv über die eHealthcare-Lösung von ZTE. Die einfache Handhabung, die tägliche Übersicht sowie die Statusmeldungen, die sie per App übermittelt bekommen, wurden als wichtig und hilfreich erachtet. „Über die Trendanalyse der App konnte ich erkennen, dass meine Mutter zunehmend schlecht schlief. Ich schaute nach und konnte bei den Einzelwerten erkennen, dass der Matratzensensor nachts bei ihr eine unruhige Herzfrequenz anzeigte. Daraufhin haben wir den Termin beim Kardiologen, der erst in einigen Monaten anstand, kurzerhand auf die nächste Woche verlegt“, erläutert der Sohn einer 87-jährigen Teilnehmerin.„Digitale Trendanalysen sind für uns ein wichtiger Indikator für die Gesundheit der Menschen, die wir betreuen“, sagt Jürgen Jansen, Geschäftsführer der der AWO VITA GmbH in Düsseldorf. „Das System ist sehr wertvoll und zeigt uns jeden Tag, welche Seniorin oder welcher Senior von uns einmal genauer ins Auge gefasst werden sollte. Wir würden uns wünschen, dass Systeme wie diese durch Zuschüsse der Krankenkassen gefördert würden.“Besuchen Sie ZTE auf der CeBIT am Stand D53 in Halle 12 auf dem Hannover Messegelände.Über ZTEZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Kunden, Mobilfunkbetreiber, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Auf Basis seiner M-IKT-Strategie hat sich ZTE dem Anspruch verpflichtet, Kunden integrierte durchgängige Innovationen mit Spitzenleistungen und Mehrwert im Rahmen der Verschmelzung zwischen dem Telekommunikationsbereich und Informationstechnologiesektor bereitzustellen. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Bildinformation: ZTE und Stadt Düsseldorf beenden erfolgreich Pilotprojekt zur digitalen Gesundheitsfürsorge für ältere Menschen