Milaidhoo Island stellt neues Food-Konzept “Mood Dining” auf den Malediven vor

Milaidhoo Island stellt neues Food-Konzept “Mood Dining” auf den Malediven vorBaa Atoll, Malediven, März 2017: Im Rahmen der Philosophie von Milaidhoo Island, Gästen unvergessliche und authentische Erlebnisse zu ermöglichen, präsentiert das neu eröffnete maledivische Luxus-Resort ein neues und innovatives Konzept zum stimmungsvollen kulinarischen Erleben – das “Mood Dining”.Gäste können zwischen fünf verschiedenen “Moods” wählen: “Tiefer Schlaf”, “Erwachen mit dem Sonnenaufgang”, “Aufregendes Abenteuer”, “Entspannter Sonnenuntergang” und der unvergleichlichen “Milaidhoo Mood”. Jede dieser „Moods“ (Stimmungen) wird untermalt von einem sorgsam hierfür kreierten Menü, das an einer speziellen, auf jede Stimmung zugeschneiderten Location auf der Insel serviert wird. Ziel ist es, die Stimmung des Gastes nicht nur zu verändern, sondern in die gewünschte Richtung zu lenken und mit positiven Emotionen zu verbinden. Einige dieser kulinarischen Angebote werden kombiniert mit Spa-Behandlungen, speziellen Bädern und Meditationen, um das Erlebnis noch einzigartiger zu gestalten.Das Konzept des “Mood Dinings” beruht darauf, dass bestimmte Lebensmittel die Körperchemie beeinflussen und demnach den Gemütszustand eines Menschen modifizieren können. Das kann sich in einem spontanen Energieschub, aufkommenden positiven Emotionen, oder Müdigkeit und dem Verlangen nach Schlaf manifestieren. Dabei fördert die jeweilige Location der Mahlzeit, das Erzeugen einer bestimmten Stimmung. Das kann beispielsweise eine einsame Insel, eine Sandbank inmitten des Ozeans, ein Strand oder einfach die Terrasse einer privaten Villa sein.Wohl wegen der hohen Schlafentzugsrate in unserer modernen Welt, ist die beliebteste “Mood Dining”-Option, die des “Tiefen Schlafs”. Diese überwindet sowohl jegliche physische, als auch mentale Hürden, die eine gesunde und entspannte Nachtruhe verhindern. Um den Körper physisch zu entspannen, wird am Vorabend ein leichtes Abendessen in der Villa serviert. Dabei werden Zutaten mit natürlichen, schlaffördernden Substanzen zu einem perfekt ausgewogenen Menü kombiniert. Nach dem Dinner leitet der auf Milaidhoo ansässige Yoga-Master Gäste in einer privaten Meditation im Mondschein auf der Terrasse der Villa an, um die Seele zu beruhigen. Den perfekte Ausklang des Abends bildet ein aromatisiertes Bad bei Kerzenlicht, das wegen der im Anschluss fallenden Körpertemperatur das gesunde Verlangen des Körpers nach Schlaf intensiviert.Den Gegenpol dazu stellt das “Erwachen mit dem Sonnenaufgang” dar, welches ein Frühstücksmenü voller Energielieferanten für einen fabelhaften Start in den Tag beinhaltet. Um das genuss- und schwungvolle Erlebnis abzurunden, ist eine Flasche Salmon Billecart Champagner Teil des Frühstücks. Als Location steht Gästen entweder die Privatterrasse der eigenen Villa oder der Strand zur Wahl, da der Körper dort im Sonnenlicht das stimmungserhellende Serotonin produziert. Das sorgt für ein ruhiges Gemüt und fördert die Konzentration.Das “Milaidhoo Mood”-Programm bietet auch ein Menü, das konzipiert wurde, um eine ruhige und entspannte Urlaubsatmosphäre zu erzeugen und zu intensivieren. Die Gerichte enthalten eine Vielzahl an Vitaminen, Omega-3-Fettsäuren und Inhaltsstoffen, die den Gästen dabei helfen, von ihrem schnelllebigen Alltag abzuschalten und in ein herrlich entspanntes Inselflair einzutauchen. Das Programm startet mit einem 60-minütigem Spa-Erlebnis im resorteigenen Serenity Spa über der Lagune und findet sein Finale in einem Dinner, das überall auf der Insel serviert werden kann, wo es dem Gast gefällt.Milaidhoo Island auf den Malediven eröffnete im November 2016 und manifestiert einen authentischen und unprätentiösen Lifestyle. Eine exklusive Auswahl an Erlebnissen, bringt Gästen die Malediven und ihre spektakuläre Naturkulisse nahe. Gelegen auf der nur 5,4 Hektar großen Privatinsel des wunderschönen UNESCO Biosphären Reservats im Baa Atoll wurden alle 50 Villen von einem einheimischen Architekten gestaltet. Jede der mit Schilf überdachten Villen verfügt über einen großzügigen privaten Pool und einen persönlichen Host, der Wünsche wahr werden lässt. Nur wenige Meter Barfußweg entfernt, befinden sich drei Restaurants und traumhafte Wassersporterlebnisse sowie weltklasse Tauch-Spots, Fitness, Spa und Yoga.Weitere Inspirationen unter: www.milaidhoo.com