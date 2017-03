Osterurlaub im Wellness-Ambiente: Günstiger Wellnessurlaub im 4-Sterne-Hotel Delfin an der Ostsee

(fair-NEWS)

Berlin, März 2017 – Wer über Ostern verreisen will und noch auf der Suche nach einem passenden und günstigen Osterangebot ist, findet auf der Website von Polen-Wellnessurlaub.de perfekt abgestimmte und vielfältige Arrangements im Hotel Delfin für einen herrlich entspannenden Osterurlaub. Ausgelegt auf unterschiedliche Aufenthaltsdauern und individuelle Geschmäcker ist bei den Arrangements für jeden etwas Passendes dabei. Dank zahlreicher Inklusivleistungen, die im Preis schon enthalten sind, kann man den Osterurlaub so völlig ganz entspannt genießen – ohne Extrakosten.Das im Jahr 2009 erbaute Vier-Sterne-Wellnesshotel Delfin (Landeskategorie) bietet besonders günstige Angebote für Urlaub und Wellness an der polnischen Ostsee. Es ist der ideale Rückzugsort für Ruhesuchende, Wellnessbegeisterte und Naturliebhaber. Das Hotel liegt ruhig im Zentrum des beschaulichen Badeorts Dabki, ca. 300 Meter vom weitläufigen Ostseestrand und etwa 900 Meter vom Buckower See entfernt. Der Badeort Dabki (ehemals Neuwasser) in Hinterpommern hat im Jahr 2007 offiziell den Status eines Heilbades erhalten und ist somit der jüngste polnische Kurort. Es herrscht hier durch die bewaldete Landschaft und den Süßwasser-See ein mildes Reizseeklima mit hohem Jod- und Aerosolgehalt. Die Ostseeküste ist hier flach und hat breite, weiße Sandstrände.Eines der vielen Arrangements im Überblick:• Arrangement: Wellnesszeit Klassik• Termine: Beliebig über Ostern• Zimmerkategorie: Doppelzimmer mit Balkon• Preis: 163,- € pro Person und Arrangement zuzüglich Feiertagszuschlag in Höhe von 30,- € pro Person• Inklusivleistungen:1. 3 Übernachtungen2. Halbpension mit einem festlichen Buffet3. Nutzung des Spa-Bereiches mit Innenpool und Saunalandschaft4. Bademantel und Badetuch für die Dauer des Aufenthalts5. Kostenloses WLAN6. Inkl. Wellnesspaket:1) 1 x Ganzkörpermassage & Peeling (70 min)2) 1 x Gesichtsmassage (30 min)3) 1 x Fußmassage (20 min)Ihrem Wohlbefinden zuliebe verbinden Sie mit diesem perfekt abgestimmten Arrangement das Angenehme mit dem Nützlichen. Eine Kombination aus drei entspannenden Massagen und körperlichen Aktivitäten wie Schwimmen, Walken und Saunagängen steigert die körperliche und geistige Vitalität, bringt den Körper in Schwung, kräftigt die Abwehr des Körpers, fördert das allgemeine Wohlbefinden.Weiterführender Link zu den Wellnessangeboten im Hotel Delfin und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,20,hotel-delfin-spa-wellness Polen-Wellnessurlaub.de - Reiseagentur für Polen



Bildinformation: Polen-Wellnessurlaub.de