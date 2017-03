„Frischer“ Webauftritt für den „Frische Service“

(fair-NEWS)

Die Schwarzbach OHG präsentiert sich ab sofort mit einer neu gestalteten Website. Die Werbeagentur amadeus setzte das Projekt um und stellt hierbei Schwarzbach als Unternehmen und das Produktsortiment in den Vordergrund.Schwarzbach OHG ist ein familiengeführtes Traditionsunternehmen, welches sich seit 60 Jahren durch Kompetenz, Zuverlässigkeit und umfangreichen Service auszeichnet.Als Großhandel für frische Lebensmittel und Tiefkühlkost sind verantwortungsbewusste Termintreue sowie qualitative Produktauswahl für das Unternehmen in jeder Situation richtungsweisend, wodurch Schwarzbach namhafte Kunden in die Welt der internationalen Gastronomie verführt.Die Anforderungen an die neue Website waren klar definiert. Es sollte eine Plattform geschaffen werden, welche die Informationsstruktur verbessert und sowohl Schwarzbach als Unternehmen als auch das Produktsortiment bei der B2B-Zielgruppe wie Gastronomie oder Hotellerie deutlicher darstellt.Die Entscheidung für amadeusSeit 1998 ist amadeus als Lead-Agentur der Schwarzbach OHG tätig und entwickelt kontinuierlich diverse Marketingmaßnahmen. Schwarzbach ist seither von den kreativen Leistungen, der strategischen Vorgehensweise sowie der professionellen Kundenbetreuung überzeugt. Aufgrund dieser Tatsachen stand für die Geschäftsführung von Schwarzbach sofort fest, auch die Erneuerung des Onlineauftritts an die Werbeagentur amadeus zu vergeben.Kernpunkte der neuen WebsiteDas Content-Management-System WordPress stellt die Basis des neuen und zeitgemäßen Webauftritts dar. Die Seitenstruktur wurde so angepasst, dass sich wichtige Informationen über Unternehmen, Leistungen, Sortiment oder aktuelle Angebote schneller finden lassen. Neue Service-Features wie detaillierte Artikelansichten, eine Newsletter-Funktion oder Hinweise auf Lieferzeiten und -gebiete wurden integriert und sollen zusätzlichen Kundennutzen bieten. Technisch setzt die neue Onlinepräsenz auf Responsive Design, welches den Inhalt auf mobilen Endgeräten (Sinn überprüfen!) wie Smartphone oder Tablet optimal darstellt.ErgebnisModern, übersichtlich und benutzerfreundlich – so präsentiert sich die neue Website von Schwarzbach. Durch den Relaunch entstanden nutzerfreundliche Seiteninhalte mit Mehrwert und eine emotionale Bildsprache, die B2B-Kunden anspricht. Das Team von amadeus hatte hierbei nicht nur das schicke Design im Blick, sondern auch die technischen Aspekte einer Suchmaschinenoptimierung. Das ermöglicht eine individuellere Kundenansprache und die Standorte in Gera/Pressig erhalten zusätzlich Reichweite im jeweiligen Marktgebiet.



Bildinformation: Die neun Website der Schwarzbach OHG im, umgesetzt durch amadeus Agentur